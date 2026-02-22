Shërbimi sekret amerikan e vret një burrë që po tentonte të hynte jashtëligjshëm në pronën e Trumpit

Shërbimi Sekret i Shteteve të Bashkuara tha të dielën se agjentët e tij e kanë qëlluar për vdekje një burrë të armatosur që kishte shkelur perimetrin e sigurisë të pronës së presidentit Donald Trump, Mar-a-Lago, në Florida.
Trump ndodhej në Uashington në momentin e incidentit, i cili sipas zyrtarëve ndodhi rreth orës 1:30 të mëngjesit sipas kohës lokale.
Agjentët e Shërbimit Sekret hapën zjarr ndaj një burri pasi e panë atë “duke hyrë në mënyrë të paligjshme në perimetrin e sigurisë në Mar-a-Lago herët në mëngjes”, tha zëdhënësi i agjencisë, Anthony Guglielmi, në një postim në X.
I dyshuari, rreth 20 vjeç, “u vërejt pranë portës veriore të pronës Mar-a-Lago duke mbajtur atë që dukej si pushkë dhe një bidon me karburant”, thuhej në deklaratën e agjencisë.
Agjentët u përballën me burrin dhe e qëlluan. Asnjë oficer amerikan nuk u plagos, ndërsa agjencia tha se në atë kohë në Mar-a-Lago nuk kishte “persona nën mbrojtjen e Shërbimit Sekret”.
I dyshuari u shpall i vdekur.
Trump, i cili shpesh i kalon fundjavat në Mar-a-Lago, ka qenë cak i disa komploteve apo tentativave për atentat.
Në fillim të këtij muaji, Ryan Routh, 59 vjeç, i cili kishte planifikuar ta vriste presidentin në një fushë golfi në Florida në shtator 2024 dy muaj para zgjedhjeve amerikane, u dënua me burgim të përjetshëm.
Sulmi i planifikuar nga Routh kundër Trump erdhi dy muaj pas një tentative për atentat ndaj liderit republikan në Pensilvani, ku 20-vjeçari Matthew Crooks qëlloi disa herë gjatë një tubimi. Njëri prej plumbave ia gërvishti veshin e djathtë Trumpit.
Crooks u qëllua dhe u vra menjëherë nga forcat e sigurisë dhe motivi i tij mbetet i panjohur.
Incidenti ishte më i fundit në një seri episodesh të dhunës politike në Shtetet e Bashkuara.
Emri i të dyshuarit në incidentin e së dielës nuk është bërë publik, ndërsa zyrtarët po përpiqen të kontaktojnë familjarët e tij.