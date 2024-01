Vetëvritet një 41-vjeçare, policia në Shqipëri arreston bashkëshortin

Policia e Durrësit në Shqipëri arrestoi bashkëshortin e një 41-vjeçareje, nënë e katër fëmijëve, e cila vdiq pasi konsumoi lëndë helmuese.

Nga veprimet hetimore ka rezultuar se 45-vjeçari i arrestuar ushtronte dhunë psikologjike në mënyrë të vazhdueshme ndaj bashkëshortes së tij.

“Gjithashtu rezultoi se më datë 27 dhjetor të vitit që kaloi, burri e ka kërcënuar bashkëshorten me thikë për ta vrarë në prezencë të njërit prej fëmijëve”, tha policia shqiptare, duke sqaruar se për këtë rast viktima nuk kishte bërë kallëzim.

Gjatë kontrollit në banesën e çiftit, në fshatin Sukth të Durrësi, policia tha se ka gjetur dhe sekuestruar celularin e 45-vjeçarit, të cilin e kishte fshehur dhe nuk kishte bashkëpunuar me policinë.

Autoritetet sqaruan ky telefon celular, së bashku me telefonin e viktimës, janë dërguar për ekspertizë me qëllim gjetjen e provave për dokumentimin e rrethanave dhe shkakut të ngjarjes së rëndë. Policia tha se janë kryer disa veprime të tjera procedurale me qëllim dokumentimin e plotë të shkakut që detyroi shtetasen e Shqipërisë, B.L, të konsumonte lëndë helmuese.

Njëkohësisht strukturat e specializuara për hetimin e krimeve kibernetike po kryejnë disa veprime për të identifikuar dhe vënë përpara përgjegjësisë ligjore autorin apo autoren e keqpërdorimit të të dhënave të viktimës, në rrjetin social, TikTok.

Familjarë dhe të afërm të 41-vjeçares kanë thënë për policinë se prej më shumë se një viti, me emrin dhe foton e viktimës ishte hapur një llogari në rrjetin social, TikTok, ku gruaja fyhej dhe denigrohej.

Policia pranoi më 5 janar se për këtë rast, në dhjetor të vitit 2022 viktima kishte bërë një kallëzim se në rrjetet sociale ishte hapur një adresë false emër të saj. Për këtë kallëzim, policia tha se ia ka përcjellë të dhënat prokurorisë dhe çështja është nën hetim.

Po ashtu, nga autoritetet e rendit u tha se pas këtij kallëzimi nuk kishte pasur ndonjë shqetësim apo kallëzim nga 41-vjeçarja për këtë rast.

Policia sqaroi se pasditen e 2 janarit të vitit 2024, ishte njoftuar nga shërbimet e spitalit të Durrësit se gruaja, që dyshohet se kishte konsumuar fotoksinë, kishte marrë ndihmën mjekësore, por nuk kishte mundur të mbijetonte.

Familjarë të viktimës kanë thënë për mediat se kërkojnë zhvarrosjen e trupit, pasi pretendojnë se ajo kishte shenja dhune dhe akuzojnë bashkëshortin për dhunë.

Reagimet për vdekjen e 41-vjeçares

Kjo ngjarje solli reagime të shumta. Kryetarja e Kuvendit të Shqipërisë, Lindita Nikolla, tha se “ngjarja tragjike duhet të shërbejë si apel i fuqishëm për shoqërinë dhe institucionet”.

“Kuvendi do të shqyrtojë menjëherë me përparësi ashpërsimin e ligjit për mediat online dhe Kodin Penal, sidomos dispozitat që lidhen me krimin kibernetik, sulmet, fyerjet, dhe agresivitetin në rrjetet sociale”, tha Nikolla.

Edhe ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja, tha se duhet rishikuar ligjet, “për të ndëshkuar ashpër këtë formë të krimit online që po vret përditë pak e nga pak pa u ndëshkuar askush".

Ministrja e shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin, Elisa Spiropali, tha se “gjuha e poshtërimit dhe e denigrimit të grave gjendet rëndom në median vizive, të shkruar dhe online, ku sulmet kalojnë pa u analizuar dhe pa u dënuar nga ligji dhe shoqëria".

Ajo theksoi se ky fenomen prek në mënyrë shproporcionale gratë dhe vajzat, ushqehet nga kultura e dhunës patriarkale që i izolon gratë në këndin e "turpërimit" kolektiv, duke u sjellë trauma të rënda individuale, familjare dhe shoqërore.

Avokati i Popullit në Shqipëri e cilësoi ngjarjen alarm të fortë për nevojën e një ndërhyrjeje të menjëhershme.

Ky institucion bëri thirrje të dedikuar për të gjithë komunitetin e platformave të mediave sociale, për të ndërtuar një mjedis mbrojtës dhe të shfaqë kujdes për mirëqenien emocionale të të gjithë qytetarëve.

Për ngjarjen pati indinjatë dhe reagime të shumta edhe në rrjetet sociale, ku u njoftua edhe një protestë, paraditen e së dielës. Por, thirrjes për protestë iu përgjigjen shumë pak qytetarë.