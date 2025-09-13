Rama njofton se do të hapen kapituj të rinj në negociatat për anëtarësim në BE

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, njoftoi se shteti i tij do të hapë edhe katër kapituj të rinj në negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian.
Hapja e kapitujve të rinj, sipas Ramës, do të bëhet më 16 shtator, në prani të ministrave të Jashtëm të 27 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian.
“Agjenda e gjelbër dhe ndërlidhja e qëndrueshme, mbi fusha të rëndësisë jetike, si transporti, energjia, rrjetet transeuropiane dhe mjedisi, janë tanimë në tryezë. U vendos edhe tjetër gur kilometrik në rrugën drejt majës së Shqipërisë 2030 në BE”, shkroi Rama në Facebook.
Shqipëria deri më tani ka hapur 24 kapituj. Në qershor, ajo po ashtu ajo nisi negociatat për disa kapituj në rrugën drejt BE-së.
Shqipëria hapi kapitullin e parë të negociatave për anëtarësim në BE në tetor të vitit 2024. Kjo ndodhi pas një pritjeje të gjatë, pasi vendi kishte aplikuar për anëtarësim më 2009 dhe kishte marrë statusin e vendit kandidat në vitin 2014.
Tirana duhet të hapë dhe të mbyllë gjithsej 33 kapituj për t’u anëtarësuar në BE. Për hapjen dhe mbylljen e çdo kapitulli kërkohet miratimi i të gjithë vendeve anëtare të bllokut evropian.
Shqipëria synon që të bëhet pjesë e bllokut evropian më 2030.