Protestohet në Shtërpcë pas plagosjes së dy të rinjve serbë

Në Shtërpcë është mbajtur protesta e serbëve lokalë, e cila, siç thanë organizatorët, vjen pas “shtypjes së vazhdueshme të serbëve në Kosovë”.

Protesta këtë komunë të banuar me shumicë serbe, u mbajt dy ditë pasi dy persona u plagosën në Shtërpcë.

Protestuesit mbanin pankarta me mbishkrime si: "Shtërpca është zemra e Serbisë" dhe "Ne duam vetëm paqe".

Kryetari i Listës Serbe, Goran Rakiq, u tha protestuesve se “terrori i regjimit diktatorial të [kryeministrit të Ksovës] Albin Kurtit vazhdon si në Shtërpce, ashtu edhe në veri”.

Ai tha se “kohët janë të vështira sepse në krye të institucioneve të Kosovës është një njeri i verbuar nga urrejtja me të cilin nuk mund të negociohet”.

“Qëllimi i tij është të krijojë kushte të tilla që serbët të largohen nga vatrat e tyre”, tha ai.

Rakiq tha se serbët nuk duhet të dorëzohen.

“Lufta jonë me mjete paqësore dhe demokratike dhe harmonia jonë, janë armët tona më të forta për t'i rezistuar regjimit diktatorial anti-serb të Albin Kurtit. Më besoni, nëse jemi të bashkuar, me siguri do të fitojmë”, tha ai.

Ndërsa, kryetari i Shtërpcës, që është edhe nënkryetar i Listës Serbe, Dalibor Jevtiq, tha se serbët as nuk do të frikësohen dhe as nuk do të dorëzohen, dhe se “serbët duan të mbesin ne vendet e tyre”.

Kryeministri Kurti kishte deklaruar disa herë që nuk është kundër qytetarëve serbë, por kundër "kriminelëve serbë" që thyejnë ligjin në Kosovë.

Policia e Kosovës njoftoi se mbylli për qarkullim rrugën rajonale Shtërpcë-Prevallë, nga fshati Drajkovc deri në Brezovicë, deri në përfundimin e protestës, që nisi të dielen në orën 12:00.

Më 6 janar Policia e Kosovës (PK) njoftoi se dy persona, njëri rreth 11-vjeçar dhe tjetri rreth 21-vjeçar, janë plagosur me armë zjarri, në fshatin Drajkovc të komunës së Shtërpcës.

Sipas njoftimit, ndaj tyre është shtënë me armë zjarri nga të dyshuar, të cilët ishin me një automjet të udhëtarëve në lëvizje, që po qarkullonte nga Shtërpca në drejtim të Ferizajt.

Lidhur me rastin PK ka identifikuar e më pas kanë arrestuar të dyshuarin me inicialet A.K. i moshës 33-vjeçare.

Ministri i Mbrojtjes i Kosovës, Armend Mehaj tha më 6 janar se “në rastin që ka ndodhur në Shtërpcë është përfshirë një pjesëtar i Forcës së Sigurisë së Kosovës” dhe se me rastin janë duke u marrë organet e sigurisë dhe drejtësisë.

Të dielen u mbajt seanca gjyqësore për caktimin e masës ndaj ushtarit të FSK-së, i cili dyshohet se ka plagosur dy të rinjtë serbë.

Seanca është mbyllur për media, ndërsa trupi gjykues ka thënë se për caktimin e masës do të njoftohen mediat përmes komunikatës, pas shqyrtimit të deklaratave.

Prokuroria ka kërkuar masën e paraburgimit për A.K.

Ndaj incidentit në Shtërpcë kanë reaguar të premten edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti.

Osmani tha se “plagosja e të rinjve 11 dhe 21-vjeçar në Shtërpcë është akt i patolerueshëm” dhe se autori duhet të vihet para drejtësisë. Ndërsa Kurti tha se është "thellësisht i brengosur për plagosjen e tyre".

Edhe përfaqësues tjerë ndërkombëtar kanë dënuar incidentin në këtë komunë të banuar me shumicë serbe.