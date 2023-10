Si i ka goditur lufta në Ukrainë qytetet kufitare të Rumanisë?

Derisa maunet dhe anijet me mallra rreshtohen për të hyrë në portet ukrainase të Renias dhe Izmailit, në anën rumune të degës Kilia, aktiviteti detar është gati zero. Aty tani ankorohen vetëm anijet në të cilat organizohen festa, anijet e peshkimit dhe anije të pasagjerëve.

Ky qosh i qetë i Rumanisë nuk është më aktiv për shkak të sulmeve të vazhdueshme me dronë kamizakë rusë, të cilët i kanë shënjestruar portet ukrainase matanë lumit, dhe ndonjëherë kanë depërtuar edhe në territorin rumun.

Mirëpo peshkatarët janë të vogël në numër tani për shkak të sulmeve me dronë në portet ukrainase, afër lumit. Sipas kryetarit, shifrat e turizmit në Kilia Veke kanë rënë më 2023 për një të tretën, në krahasim me periudhat paraprake.

Që atëherë, miliona tonë me grurë dhe furnizime tjera janë nisur prej lumit Danub, nga pjesa ukrainase drejt porteve fqinje në Rumani, dhe prej aty në vendet tjera të botës.

Pas skadimit të një marrëveshje në korrik, që e ka mundësuar bartjen e grurit ukrainas përmes Detit të Zi, Rusia është zotuar që secila anija që kalon nëpër portet ukrainase do të konsiderohet shënjestër ushtarake.

Në ujë, lidhja e vetme mes dy qytezave është me një traget për pasagjerë që lëviz vetëm tri herë në javë dhe e bën udhëtimin prej Tulkeas në Kilia për katër orë e gjysmë.

Infrastruktura në këtë zonë është e kufizuar. Tulkeia dhe Kilia janë të lidhura me një rrugë 70-kilometërshe, për të cilën duhen tri orë për ta kaluar.

Para luftës, dhe para rritjes së lëvizjes së anijeve, Tanase ka thënë se zënia e 50 kilogramëve me peshq ka qenë diçka e zakonshme. Tani ai tregon se mezi arrin të kapë 20 kilogramë, ose më pak.

Mirëpo fabrika e vetme për përpunim të peshqve në atë zonë është në Tulkea. Nëse Tanase dëshiron të shesë çfarë ka zënë, ai duhet t’i bëjë 100 kilometra rrugë me anije.

Megjithatë, çmimet janë të mira. Peshkatarët i fitojnë 5.40 dollarë për kilogramë të krapit, mustakut ose tabanit – diku rreth dyfishi i çmimit me të cilin është shitur peshku viteve të fundit.

Në tokën pranë manastirit është një kopsht i vogël zoologjik me strucë, fazanë, pallonj dhe dhjetëra koshere bletësh. Manastiri e siguron një pjesë të mirë të të ardhurave nga qirinjtë, mjalti dhe vezët e strucit.

“Më ka shtyrë mendimi që në manastir mund të mbahen kongregacione. Tani për tani, njerëzit rrallë vijnë këtu, sepse ende nuk njihemi zyrtarisht, mirëpo ne definitivisht mendojmë që do të vijnë më shumë njerëz”, ka thënë Nënë Paisia, abace e manastirit.

Buzë Çatalkiout është duke marrë formë një manastir. Gjithçka po kryhet me duart e tri murgeshave dhe disa murgjve të përfshirë direkt në prodhim.

Ai ka thënë se edhe nëse disa kthehen “ata nuk kanë shumë për të bërë përtej rritjes së kafshëve, mirëpo edhe aty do të përballeshin me vështirësi”.

Në Plauru, një prej aktiviteteve të reja është ndërtimi i strehave kundër bombave, pas rrëzimit të disa dronëve rusë në territorin rumun, pas sulmeve të Moskës në portet ukrainase.

Bukureshti ka thënë se do të dërgojë trupa ushtarake shtesë në këtë rajon dhe banorët do të njoftohen kur të strehohen, nëse do të ketë sulme të ngjashme në të ardhmen.

Përgatiti: Krenare Cubolli