Ndërlidhjet

Rajonet
RADIO
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit
Lajme

Siria e ka njohur Kosovën, thotë presidentja Osmani

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, princi i kurorës së Arabisë Saudite, Muhammed bin Salman Al Saud (në mes) dhe presidenti sirian, Al Sharaa, në Riad.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, princi i kurorës së Arabisë Saudite, Muhammed bin Salman Al Saud (në mes) dhe presidenti sirian, Al Sharaa, në Riad.

Siria, vend në Lindjen e Mesme, e ka njohur pavarësinë e Kosovës, njoftoi të mërkurën presidentja e vendit, Vjosa Osmani.

Në një njoftim në Facebook, Osmani tha se marrëveshja për njohjen e Kosovës nga Siria u arrit me mbështetjen e Princit të Kurorës së Arabisë Saudite, Muhammed bin Salman Al Saud, të mërkurën në Riad.

Ajo e falënderoi presidentin e Sirisë, Al Sharaa, për vendimin për njohjen e Kosovës si dhe për mbështetjen e tij për popullin e saj.

Osmani udhëtoi këtë javë për në Riad të Arabisë Saudite, me ftesë të Muhamed bin Salmanit, për të marrë pjesë në Forumin e Iniciativës për Investime në të Ardhmen.

“Populli i Kosovës dhe ai i Sirisë kanë vuajtur e sakrifikuar shumë për ta arritur lirinë. Prandaj kjo njohje e ndërsjellë sot nuk është vetëm e sovranitetit shtetëror, por edhe njohje e sakrificës së shumë brezave për të jetuar të lirë”, shkroi Osmani.

Cilat shtete e kanë njohur pavarësinë e Kosovës?

Njohja nga Siria është e treta këtë vit për Kosovën, pasi më herët dy shtete afrikane, Sudani dhe Kenia e njohën atë.

Njohjet nga këto vende vijnë pas një rënie të ritmit të njohjeve të Kosovës në vitet e fundit. Para tyre, shteti i fundit që e njohu atë ishte Izraeli në vitin 2021.

Siria është bërë tani shteti i 120-të që e njeh Kosovën, një vendim që pritet ta zemërojë Serbinë, e cila e lufton vazhdimisht pavarësinë e fqinjit të vet.

Serbia kishte reaguar me zemërim ndaj njohjeve të fundit të Kosovës, pasi vazhdon ta cilësojë Kosovës si pjesë të veten edhe 17 vjet pas pavarësimit të saj.


Qëndroni me ne

Më shumë materiale

XS
SM
MD
LG