Skenat e braktisura të krimeve të luftës

“Nga asfalti, në rrugën Prizren-Gjakovë, na kanë bombarduar. Ka mbetur e vrarë Njomëza Morina, 14-vjeçare. Në momentin që është vrarë Njomëza, ne kemi dalë nga shtëpia që të afrohemi dhe të hyjmë në pyll. Në momentin që kemi dalë nga shtëpia, na kanë bombarduar me të gjithë artilerinë që e kanë pasur dhe kanë mbetur të vrarë edhe 13 të tjerë dhe të plagosur 12”, rrëfen Arbeni.

Për këtë rast, Fondi për të Drejtën Humanitare ka ngritur kallëzim penal në dhjetor të vitit 2013 kundër disa personave, me dyshimin se kanë kryer krime të luftës kundër popullatës civile. Por, sipas Bekim Blakajt nga ky fond, prokuroria në Serbi nuk ka ngritur ndonjë padi.

“Shtëpia ka mbetur sot e atë ditë. Nuk kemi marrë asnjë veprim ne, si familjarë, as për shkatërrimin e saj... që ta ruajmë për shtetin, që të shihet se çka ka ndodhur këtu. Por, institucionet shtetërore nuk kanë ndërmarrë asgjë”, thotë Arbeni.

Por, sipas tij, askush nga institucionet e shtetit - as të nivelit lokal, as të nivelit qendror - nuk i ka evidentuar ato prova. Madje, askush nuk e ka vizituar fare shtëpinë, sipas tij.

Kjo periudhë përshkruhet si “periudhë e luftës”. Por, ligji gjithashtu përcakton që hulumtimi dhe dokumentimi i krimeve “mund të aplikohet edhe mbi krimet e kryera pas periudhës së luftës, të ndërlidhura me luftën, jo më vonë se me datën 31 dhjetor 2000”.

Dispozitat e ligjit do të zbatohen me qëllim të, siç thuhet, “kryerjes së hulumtimit dhe dokumentimit të krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë, nga 1 janari 1998 deri më 20 qershor 1999”.

“Duke i dokumentuar krimet dhe dëmet e luftës, ne edhe e ndajmë dhembjen, por edhe e bëjmë më gjerësisht të njohur historinë tragjike të shqiptarëve të Kosovës, në raport me Serbinë kriminale”, ka thënë me atë rast kryeministri.

Radio Evropa e Lirë kontaktoi drejtorin e emëruar të Institutit, Atdhe Hetemi, në lidhje me punët që e presin institucionin që ai do të drejtojë dhe mënyrën se si do të funksionojë, por tha se nuk është i gatshëm të japë përgjigje “së paku edhe për disa ditë”.

Kërkesës së REL-it për koment nuk iu përgjigjën as nga Qeveria e Kosovës.