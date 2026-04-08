Starmer niset drejt Gjirit për ta diskutuar hapjen e Ngushticës së Hormuzit

Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer, ka udhëtuar të mërkurën drejt Gjirit për të zhvilluar bisedime me liderët rajonalë, në përpjekje për t’u siguruar që Ngushtica e Hormuzit të hapet përgjithmonë pas armëpushimit mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, njoftoi zyra e tij.
“E mirëpres marrëveshjen e armëpushimit të arritur gjatë natës, e cila do të sjellë një moment lehtësimi për rajonin dhe botën”, tha Starmer në një deklaratë.
“Së bashku me partnerët tanë duhet të bëjmë gjithçka që mundemi për ta mbështetur dhe ruajtur këtë armëpushim, për ta kthyer atë në një marrëveshje afatgjatë dhe për ta rihapur Ngushticën e Hormuzit”, shtoi ai.
Starmer, i cili është kritikuar ashpër nga presidenti amerikan Donald Trump për mosmbështetjen e sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit, ka organizuar takime shumëkombëshe për të diskutuar se si aleatët mund ta mbështesin rihapjen e kësaj ngushtice jetike, e cila është thelbësore për tregtinë e naftës dhe gazit.
Starmer do të diskutojë përpjekjet diplomatike për të “mbështetur dhe ruajtur armëpushimin me qëllim arritjen e një zgjidhjeje të qëndrueshme të konfliktit dhe mbrojtjen e ekonomisë së Mbretërisë së Bashkuar dhe asaj globale nga kërcënime të mëtejshme”, thuhet më njoftim.
Vizita në rajon ishte planifikuar para shpalljes së armëpushimit.
Sekretarja e Brendshme britanike, Yvette Cooper, gjithashtu bisedoi të martën me homologun e saj amerikan, Marco Rubio, ku diskutuan masa diplomatike për të siguruar rihapjen e Ngushticës, përfshirë takimin e udhëhequr nga Mbretëria e Bashkuar javën e kaluar, i cili mblodhi mbi 40 vende për të diskutuar këtë çështje.