Stuhia Goretti mbërthen Evropën

Një person ecën në rrugët e mbuluara me borë, teksa erërat e fuqishme godasin Britaninë më 8 janar 2026.
Një person përdor ski për të kaluar në rrugët e mbuluara me borë në Hamburg të Gjermanisë më 8 janar 2026.
Një paralajmërim për mbylljen e një plazhi për shkak të rrezikut nga valë të mëdha në veriperëndim të Francës më 8 janar 2026.
Dallgë të mëdha në në perëndim të Francës, teksa stuhia Goretti po godet Evropën.
