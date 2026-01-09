Ndërlidhjet
Lajmi i fundit
Fotogaleri
Stuhia Goretti mbërthen Evropën
11 minuta më herët
1
Një person ecën në rrugët e mbuluara me borë, teksa erërat e fuqishme godasin Britaninë më 8 janar 2026.
2
Një person përdor ski për të kaluar në rrugët e mbuluara me borë në Hamburg të Gjermanisë më 8 janar 2026.
3
Një paralajmërim për mbylljen e një plazhi për shkak të rrezikut nga valë të mëdha në veriperëndim të Francës më 8 janar 2026.
4
Dallgë të mëdha në në perëndim të Francës, teksa stuhia Goretti po godet Evropën.
Shfaq më shumë
Stuhia Goretti mbërthen Evropën
