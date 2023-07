Qeveritë nordike synojnë shtensionimin pas rasteve të reja të djegies së Kuranit

Në Suedi dhe Danimarkë të hënën, më 31 korrik, janë djegur më shumë kopje të librit të shenjtë të islamit, teksa qeveritë e këtyre dy shteteve nordike thanë se po shqyrtojnë mënyra ligjore për të kufizuar akte të tilla me synim që të ulin tensionet e rritura në disa shtete myslimane.

Në javët e fundit, në Danimarkë dhe Suedi janë mbajtur disa protesta ku janë djegur apo janë dëmtuar kopje të Kuranit. Këto protesta kanë shkaktuar zemërim në shtetet myslimane, të cilat kanë kërkuar që qeveritë nordike të ndalojnë djegien e librit të shenjtë të islamit.

Qeveria daneze tha të dielën se do të tentojë të gjejë “një mjet ligjor” që do t’iu mundësonte autoriteteve që të ndërhyjnë në protesta të tilla, nëse vlerësohet se protesta të tilla sjellin “pasoja të mëdha negative për Danimarkën, më së paku në lidhje me sigurinë”.

“Fakti që ne po sinjalizojmë si në Danimarkë ashtu edhe jashtë se o punojmë në këtë çështje, shpresojmë që do të ndihmojë në shtensionimin e problemeve me të cilat po përballemi”, tha ministri i Jashtëm, Lars Lokke Rasmussen, pas takimit me udhëheqësit e politikës së jashtme në Parlamentin danez të hënën.

“Nuk është se jemi nën presion që të veprojmë, por bazuar në analizat tona politike është në interesin tonë më të mirë dhe të të gjithëve”, shtoi Rasmussen.

Pavarësisht këtyre paralajmërimeve, të hënën në Danimarkë dhe Suedi janë djegur kopje të Kuranit. Në Stokohm një refugjatë irakian, që ka organizuar disa protesta në javët e fundit, dogji një kopje të Kuranit para Parlamentit të Suedisë. Në Danimarkë, protestuesit anti-islam dogjën Kuranin para ndërtesës së Ambasadës së Arabisë Saudite në Kopenhagë, ndërkaq protesta të tjera janë planifikuar më vonë gjatë ditës.

Në dy shtetet nordike, autoritetet nuk kanë mundur të ndalin djegiet e kopjeve të Kuranit, pasi akte të tilla mbrohen nga ligjet për lirinë e shprehjes.

Megjithatë, dy qeveritë tani kanë thënë se po shqyrtojnë ndryshime ligjore që do t’iu mundësonin autoriteteve të ndalojnë djegien e kopjeve të Kuranit.

Qeveria suedeze tha gjatë këtij muaji se po shikon që të gjejë zgjidhje, por partitë e krahut të djathtë kanë kundërshtuar këto nisma, duke argumentuar se liria e shprehjes nuk ka komporomis.

Ministri i Jashtëm i Suedisë, Tobias Billstrom, tha të hënën se u ka dërguar letra 57 shteteve të Organizatës për Bashkëpunim Islamik, duke u shpjeguar të drejtën për tubim në Suedi dhe duke dënuar aktet islamofobilke.

Organizata për Bashkëpunim Islamik ka thirrur një mbledhje të jashtëzakonshme për të diskutuar zhvillimet e fundit rreth djegieve të Kuranit.