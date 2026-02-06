Të paktën 31 të vrarë nga sulmi vetëvrasës në një xhami në Pakistan

Në një prej sulmeve më vdekjeprurëse në vitet e fundit, një sulmues vetëvrasës vrau të paktën 31 persona në një xhami shiite në Islamabad të Pakistanit, teksa besimtarët po merrnin pjesë në Lutjet e së Premtes.
Zyrtarët thanë më 6 shkurt se nga sulmi u plagosën afër 170 besimtarë në Tarlai, në periferi të Islamabadit. Xhamitë në mbarë botën myslimane janë të mbushura plotë me besimtarë gjatë Lutjeve të së Premtes.
Sipas videove të publikuara menjëherë pas sulmit, u panë trupa njerëzish të shtrirë nëpër objektin e xhamisë. Dhjetëra të plagosur po ashtu janë parë të shtrirë në oborrin e xhamisë Khadija Tul Kubra Imambargah.
“Në total, 31 persona kanë humbur jetën. Numri i të plagosurve që janë dërguar në spitale ka arritur në 169”, tha Irfan Memon, zyrtar i lartë shtetëror.
Aun Shah, dëshmitar okular, tha se dy sulmues fillimisht kanë vrarë me armë zjarri rojet e sigurisë së xhamisë. Ai tha se besimtarët tentuan t’i ndalnin, duke vrapuar drejt tyre.
“Sapo [sulmuesit] arritën te dera e xhamisë, njëri nga ta shpërtheu eksplozivin”, tha ai për Radion Mashaal të Radios Evropa e Lirë.
Disa besimtarë më pas protestuan jashtë xhamisë. Ata thanë se Qeveria është e paaftë të parandalojë sulmet terroriste në rritje.
Sulmet në Islamabad janë të rralla, pasi aty ka forca të shtuara të sigurisë. Por, provinca veriperëndimore të Kiber Paktunkvës dhe në atë jugperëndimore të Baloçistanit po goditen gjithnjë e më shumë nga dhuna islamiste dhe kryengritjet nacionaliste, ku talibanët pakistanezë dhe separatistët laikë etnikë baluçë përballen me forcat e sigurisë të Pakistanit.
Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, por monitoruesi i konfliktit ACLED tha se sulmi ngjason me sulmet që kryen nga grupi terrorist, Shteti Islamik. Ky grup tha se sulmi i 6 shkurtit është më vdekjeprurësi në Islamabad që një dekadë.
Pakistani me 240 milionë banorë ka popullsi shumicë sunite myslimane dhe myslimanët shiitë përbëjnë 15 për qind të popullatës. Që nga vitet ’80, mijëra persona janë vrarë në dhunën sektare dhe shpesh shiitët janë shënjestruar nga ekstremistët sunitë.