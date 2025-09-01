Të paktën 31 të vrarë nga sulmet izraelite në Gazë

Izraeli ka kryer sulme ajrore në mbarë Rripin e Gazës të hënën, më 1 shtator, duke vrarë të paktën 31 persona, thanë punëtorët shëndetësorë, teksa vendi po shtyn përpara një ofensivë në qytetin më të madh të territorit, Qytetin e Gazës.
Njoftimi për numrin e viktimave vjen pasi studiues të njohur të gjenocidit, bashkë me grupe të tjera për të drejtat e njeriut, akuzuan Izraelin për gjenocid, akuza që ai i hedh poshtë me vendosmëri.
Sulmet ajrore dhe granatimet me artileri janë kryer vazhdimisht në Qytetin e Gazës qëkur Izraeli e shpalli atë zonë të rrezikshme lufte javën e kaluar. Në periferi të qytetit dhe në kampin e refugjatëve Xhabalia, banorët kanë vërejtur robotë të mbushur me eksplozivë që shkatërrojnë ndërtesa.
Spitalet në Gazë thanë se të paktën 31 persona u vranë nga sulmet izraelite dhe se shumica ishin gra dhe fëmijë. Të paktën 13 prej tyre u vranë në Qytetin e Gazës, ku Izraeli po kryen një prej operacioneve më të mëdha që kur Hamasi – grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian – sulmoi jugun e Izraelit, duke nxitur luftën më 7 tetor 2023.
Izraeli thotë se shënjestron vetëm militantët dhe fajëson Hamasin për viktimat civile. Deri më tani, si pasojë e ofensivës izraelite janë vrarë më shumë se 63.000 palestinezë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë. Kjo ministri thotë se edhe më shumë se 160.000 të tjerë janë plagosur – por, në shifrat që ky institucion publikon, nuk bëhet dallimi mes civilëve të vrarë dhe luftëtarëve.
Hamasi gjatë sulmit të 7 tetorit vrau afër 1.200 persona dhe mori peng 251 të tjerë. Dyzet e tetë pengje ende janë në Gazë dhe afër 20 prej tyre besohet se ende janë gjallë, ndërkaq pjesa tjetër janë liruar gjatë armëpushimeve apo marrëveshjeve paraprake.
Teksa lufta po vazhdon, organizata më e madhe e studiuesve të gjenocidit tha më 1 shtator se Izraeli po kryen gjenocid në Gazë.
Izraeli, i cili u themelua pas Holokaustit, ku u vranë 6 milionë hebrenj evropianë dhe të tjerë, i hedh poshtë akuzat. Ai thotë se ndërmerr çdo masë për të shmangur dëmtimin e civilëve dhe se po zhvillon një luftë në vetëmbrojtje pas sulmit të Hamasit më 7 tetor, të cilin Izraeli e cilëson vetë si një akt gjenocidal.
Shoqata Ndërkombëtare e Studiuesve të Gjenocidit – e cila ka rreth 500 anëtarë në mbarë botën, përfshirë edhe disa ekspertë të Holokaustit – iu bashkua organizatave të tjera të mëdha për të drejtat e njeriut, përfshirë dy grupe izraelite, në përdorimin e këtij termi për të përshkruar veprimet e Izraelit gjatë luftës.
“Politikat dhe veprimet e Izraelit në Gazë përkojnë me përkufizimin ligjor të gjenocidit” si dhe krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve të luftës, u tha në rezolutën e shoqatës që u mbështet nga 86 për qind e atyre që votuan.
“Personat që janë ekspertë të studimit të gjenocidit mund ta shohin situatën ashtu siç është”, tha për Associated Press, Melanie O’Brien, udhëheqëse e organizatës dhe profesoreshë e ligjit ndërkombëtar në Universitetin e Australisë Perëndimore.
Ministria e Jashtme e Izraelit e quajti këtë vlerësim “një turp për profesionin juridik dhe për çdo standard akademik”. Ajo tha se kjo përcaktim ishte “tërësisht i bazuar në fushatën e gënjeshtrave të Hamasit”.