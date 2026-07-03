Sulmi i Rusisë ndaj Kievit nxit thirrje të reja në SHBA dhe Evropë për veprime më të ashpra

Rusia kreu një nga sulmet më të mëdha ndaj kryeqytetit të Ukrainës këtë vit, duke ringjallur kërkesat në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë për masa më të forta ushtarake dhe ekonomike kundër Moskës.
Zyrtarët ukrainas thanë se të paktën 27 njerëz u vranë dhe dhjetëra të tjerë u plagosën në sulmin e madh ndaj Kievit më 2 korrik, i cili shkaktoi zjarre dhe dëme të mëdha në infrastrukturën civile dhe ndërtesat e banimit në disa lagje të qytetit.
Sulmi u dënua menjëherë nga ligjvënësit në Uashington, ku debati mbi ndihmën e ardhshme për Ukrainën mbetet politikisht i ndërlikuar.
Ligjvënësit kërkojnë më shumë ndihmë ushtarake
Republikani Joe Wilson nga Karolina e Jugut, një mbështetës prej kohësh i ndihmës amerikane për Ukrainën, tha se sulmet janë një tjetër dëshmi se Kremlini po dështon ushtarakisht.
"Ky krim i tmerrshëm lufte është provë shtesë se Rusia po e humb keq luftën e saj", tha Wilson për Radio Evropa e Lirë (REL).
"Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre duhet të bëjnë edhe më shumë nga ajo që po bëjnë. Strategjia po funksionon. Rusia po humb", shtoi ai.
Rusia nisi pushtimin e plotë të Ukrainës fqinje në vitin 2022, duke pritur ta merrte Kievin brenda pak javësh. Por, Ukraina, me mbështetjen e Perëndimit, ka arritur t'u bëjë ballë forcave ruse dhe ta çojë luftën në ngërç.
Wilson e cilësoi gjithashtu sulmin e 2 korrikut si një shenjë para samitit të NATO-s javën e ardhshme në Turqi, ku mbështetja për Ukrainën pritet të jetë një nga temat kryesore.
"[Presidenti rus Vladimir] Putin është i dëshpëruar. Ai është një humbës i mjerë që vret gra dhe fëmijë", tha Wilson. "Ne duhet ta mbështesim plotësisht Ukrainën dhe të shtyjmë drejt fitores dhe një zgjidhjeje të drejtë të luftës".
Don Bacon nga Nebraska, një republikan i lartë në Komisionin e Dhomës së Përfaqësuesve për Shërbimet e Armatosura, kritikoi ashpër atë që e përshkroi si mungesë urgjence nga administrata Trump.
"Ne duhet ta ndihmojmë Ukrainën me sisteme raketore dhe mbrojtje ajrore, si dhe të vendosim sanksione të forta ndaj Rusisë", tha Bacon për REL-in.
Bacon shtoi se në Kongres po rritet shqetësimi lidhur me qasjen strategjike të Pentagonit ndaj Rusisë dhe NATO-s.
"Udhëheqja civile në Pentagon ka qenë e dobët ndaj Rusisë dhe NATO-s", tha ai, duke shtuar se "heshtja përballë krimeve të luftës të Rusisë" dhe "paqartësia morale" do të linin një njollë të përhershme në politikën amerikane.
Në një deklaratë të përbashkët të ndarë me REL-in, drejtuesit e Grupit Parlamentar për Ukrainën në Kongres – përfshirë demokratët Marcy Kaptur nga Ohajo dhe Mike Quigley nga Illinois, si dhe republikanët Brian Fitzpatrick nga Pensilvania dhe Joe Wilson – kërkuan veprim të menjëhershëm.
"Dhoma e Përfaqësuesve është shprehur qartë: Shtetet e Bashkuara duhet ta pajisin menjëherë Ukrainën me mjetet që i nevojiten për të mbrojtur popullin e saj dhe për t'i dhënë fund luftës së Rusisë", thuhet në deklaratë.
Ata e lëshuan këtë deklaratë pak pasi presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, pas sulmeve e përsëriti thirrjen e tij për zgjerimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes ajrore, duke u përqendruar në prodhimin vendas të sistemit të mbrojtjes kundërajrore, Patriot.
Ukraina aktualisht përdor bateri amerikane MIM-104 Patriot – të vetmet sisteme në arsenalin e saj që janë në gjendje të kapin dhe të shkatërrojnë raketat balistike ruse – por Kievi dëshiron t'i prodhojë ato në shtëpi.
"Për ta mbrojtur jetën e qytetarëve, ne kemi nevojë për prodhimin tonë", tha Zelensky.
Në një video të publikuar në rrjetet sociale, Zelensky tha se bisedimet me administratën amerikane për këtë çështje kanë vazhduar "tash e një kohë të gjatë" dhe i bëri thirrje presidentit Donald Trump të ecë përpara me këtë plan.
Ai argumentoi se bashkëprodhimi i sistemeve Patriot me Evropën brenda Ukrainës ose së bashku me vendet aleate do të mund të forconte gjithashtu kapacitetin industrial të Shteteve të Bashkuara.
Konservatorët evropianë sinjalizojnë mbështetje të vazhdueshme
Në Uashington, anëtarë të lartë të Grupit të Konservatorëve dhe Reformistëve Evropianë (ECR) u takuan me zyrtarë të administratës Trump dhe ligjvënës amerikanë para samitit të NATO-s.
Delegacioni – ku bënin pjesë Patryk Jaki, Adam Bielan, Assita Kanko dhe Stephen Bartulica – deklaroi se e "dënon fuqishëm" sulmin më të fundit të Rusisë.
Duke folur pas takimeve në Shtëpinë e Bardhë, Departamentin e Shtetit dhe institutet kryesore konservatore të politikave, zyrtarët e ECR-së thanë se kishin vënë re një optimizëm të kujdesshëm mes zyrtarëve amerikanë për mundësinë e arritjes së një armëpushimi në luftën katërvjeçare.
"Dëgjuam nga bashkëbiseduesit tanë se ata janë mjaft optimistë se mund të arrijmë një armëpushim gjatë këtij viti", thuhet në deklaratën e tyre.
Megjithatë, pavarësisht këtyre shpresave diplomatike, ligjvënësit evropianë theksuan se mbështetja e vazhdueshme ushtarake për Kievin mbetet thelbësore.
Për shumë vende të Evropës Lindore, sulmi i fundit i Rusisë ka forcuar ndjenjën e urgjencës për ruajtjen e unitetit transatlantik, ndërsa udhëheqësit e NATO-s përgatiten të mblidhen mes pyetjeve gjithnjë e më të shumta mbi strategjinë afatgjatë të aleancës ndaj Moskës.