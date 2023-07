Tajvani ushtron zmbrapsjen e një pushtimi të simuluar kinez

Trupat tajvaneze zmbrapsën një pushtim të simuluar kinez në brigjet e vendit më 27 korrik. Ky aksion ishte pjesë e stërvitjeve ushtarake vjetore njëjavore të Tajvanit, ku simulohen sulme nga Pekini.

Kina, e cila e konsideron Tajvanin e vetëqeverisur si territor të saj, ka intensifikuar synimet e saj në vitet e fundit, duke orkestruar inkursione pothuajse ditore të avionëve luftarakë dhe anijeve detare rreth ishullit.

Luftërat e simuluara pesë-ditore të Tajvanit “Han Kuang” këtë vit përfshinë stërvitje në mjedise të ndryshme, përfshirë stacionin kryesor të trenit të Taipeit dhe aeroportin e tij më të madh ndërkombëtar.

Stërvitja kundër pushtimit kinez më 27 korrik u zhvillua në plazhin Bali, që është një pozicion i rëndësishëm strategjik pranë kryeqytetit Taipei, tha Shih Shun-wen, udhëheqës në Teatrin e Tretë të Operacioneve të ushtrisë tajvaneze.

“Ne e dimë shumë mirë se cila është situata aktuale dhe cilat janë kërcënimet ushtarake kundër nesh”, u tha Shih gazetarëve. “Ne duam ta përcjellim këtë mesazh: ne do të bëjmë çmos për ta mbrojtur vendin tonë”.

Automjetet e shënuara me ngjyrë të kuqe për të nënkuptuar se ishin kineze për qëllimet e lojërave luftarake rrotulloheshin vazhdimisht nëpër rërë ndërsa ushtarët me helmeta të kuqe të kuqe vraponin. Por, ata u penguan nga tanket dhe trupat tajvaneze.

“Në të ardhmen, kërcënimet dhe sfidat me të cilat përballemi do të bëhen gjithnjë e më të ndërlikuara”, tha presidentja tajvaneze, Tsai Ing-wen, e cila ndoqi stërvitjen e së enjtes e veshur me rroba të ushtrisë.

Ajo gjithashtu mbante një maskë në fytyrë pasi u diagnostikua me COVID-19 këtë javë.

Pa e përmendur në mënyrë direkte Kinën, ajo tha se Tajvani duhej të “parashikonte situatën e kërcënimeve hibride paraprakisht për të formuluar planet përkatëse dhe për të përmirësuar stërvitjet”.

“Me përpjekjet e përbashkëta të të gjithëve, ne demonstruam plotësisht qëllimin tonë luftarak për ta parandaluar armikun dhe e përfunduam me sukses këtë mision të përbashkët luftarak”, tha ajo.

Që kur Tsai – e cila nuk pranon që Tajvani është pjesë e Kinës – erdhi në pushtet në vitin 2016, Pekini e ka rritur presionin ushtarak dhe politik mbi ishull.

Vitin e kaluar, ushtria kineze zhvilloi dy stërvitje masive rreth Tajvanit, duke simuluar sulme të ndryshme.