Ministrat e BE-së takohen mes përpjekjeve për përfshirjen e Zelenskyt në bisedimet Trump-Putin

Ministrat e Jashtëm të Bashkimit Evropian takohen më 11 gusht për të diskutuar lidhur me bisedimet që do të zhvillojnë më vonë gjatë javës presidenti amerikan, Donald Trump, me homologun e tij rus, Vladimir Putin, për përfundimin e luftës në Ukrainë, teksa Brukseli po kërkon që të ketë një rol për Kievin në këtë samit.
Diplomatët e lartë të BE-së do të mbajnë një video-konferencë gjatë ditës, ku do të marrë pjesë edhe ministri i Jashtëm ukrainas, Andriy Sybiha. Ata do të diskutojnë për takimin që do të mbahet më 15 gusht në Alaskë, mes paralajmërimeve nga zyrtarët amerikanë se një marrëveshje e paqes mund të përfshijë dorëzimin e territorit nga Ukraina.
“Rruga drejt paqes në Ukrainë nuk mund të vendoset pa Ukrainën”, thanë në një deklaratë të përbashkët udhëheqësit e Francës, Gjermanisë, Italisë, Polonisë, Britanisë dhe Finlandës, së bashku me presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, duke i bërë thirrje Trumpit të ushtrojë më shumë presion mbi Rusinë.
Uashingtoni duket se po përgatit Kievin dhe Moskën për kompromise të mëdha për t’i dhënë fund luftës, me nënpresidentin amerikan, JD Vance, që paralajmëroi më 10 gusht se çdo marrëveshje paqeje ka gjasa t’i lërë të dyja palët “të pakënaqura”.
“Nuk do t’i bëjë askënd shumë të lumtur. Si rusët, ashtu edhe ukrainasit, me gjasë, në fund të ditës do të jenë të pakënaqur me të”, tha Vance në një intervistë për Fox News të transmetuar më 10 gusht.
Bisedimet zhvillohen në një moment të rëndësishëm, me Trumpin që gjithnjë e më shumë po shprehet i zhgënjyer nga Putini, dhe me presidentin rus që nuk po jep sinjale se do të heqë dorë nga kërkesat maksimaliste të Kremlinit.
Trump, ditët e fundit, ka sugjeruar se çdo marrëveshje për ndaljen e luftës mund të përfshijë “shkëmbim të territoreve”. Ai nuk ka dhënë detaje për këtë dhe mbetet e paqartë se cilat territore mund të shkëmbehen, pasi Rusia ka nën kontroll pjesë të mëdha të Ukrainës, ndërsa Ukraina aktualisht nuk ka nën kontroll asnjë territor rus.
Këto deklarata të Trumpit nxitën kundërpërgjigje të ashpër nga presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, dhe aleatët evropianë të Kievit, të cilët kanë shprehur mbështetje të fuqishme për sigurinë dhe integritetin territorial të Ukrainës.
“Përfundimi i luftës duhet të jetë i drejtë dhe u jam mirënjohës të gjithëve që sot qëndrojnë me Ukrainën dhe popullin tonë për hir të paqes në Ukrainë, e cila po mbron interesat jetike të sigurisë së kombeve tona evropiane”, tha udhëheqësi ukrainas përmes një postimi në rrjetet sociale më 10 gusht.
Ndërkaq, në një video-adresim mbrëmjen e 10 gushtit, ai shtoi se “e kuptojmë synimin e Rusisë që përpiqet ta mashtrojë Amerikën, por nuk do ta lejojmë”.
Liderët evropianë kanë mirëpritur përpjekjet e Trumpit për të zgjidhur luftën që ka nisur më 2022, por kanë thënë se duhet ushtruar presion mbi Moskën dhe Kievit t’i jepen garanci të sigurisë.