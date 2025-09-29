Serbi: 11 persona të arrestuar për veprime raciste në Francë dhe Gjermani

Policia në Serbi i ka arrestuar 11 persona, ndërsa një tjetër është në arrati, nën dyshimet për kryerje të veprave penale të komplotit për të kryer akte kriminale, diskriminim racor dhe forma tjera të diskriminimit, si dhe atë të spiunazhit, sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë më 29 shtator.
Sipas ministrisë serbe, të dyshuarit akuzohen për kryerje të disa veprimeve raciste, duke shënjestruar objektet e hebrenjve dhe myslimanëve në Paris dhe Berlin, në periudhën prill-shtator 2025.
Në deklaratë është thënë se operacioni është kryer nga Departamenti policor në Smederevë dhe Agjencia e Inteligjencës, ndërsa të ndaluarit kanë këto iniciale: F.P., N.Q., A.S., A.B.,GJ.P., S.P., N.ZH., N.D., A.M., N.S., dhe D.M.
Autoritetet serbe kanë thënë se kanë dyshime të bazuara se i arratisuri M.G, ka vepruar “nën udhëzimet e një agjencie të huaj të inteligjencës” dhe ka organizuar e trajnuar grupin e 14 personave me shtetësi serbe, brenda Serbisë, me qëllim të “shkeljes së të drejtave themelore të njeriut, të garantuara me ligjin dhe traktatet ndërkombëtare”, që mbrojnë dallimet racore, të ngjyrës së lëkurës, fenë, kombësinë dhe origjinën në territoret e Francës dhe Gjermanisë.
Sipas tyre, një person me inicialet K.S. ka asistuar në këto aktivitete.
“Këto aktivitete janë kryer në periudhën prill-shtator 2025 dhe përfshijnë hedhjen e ngjyrës së gjelbër në Muzeun e Holokaustit, shtatë sinagoga dhe në një restorant hebre, vendosjen e mbishkrimeve me përmbajtje ‘gjenocidale’, vendosjen e kokave të derrave afër objekteve fetare të myslimanëve – në zonën e Parisit - si dhe vendosjen e 'skeleteve' me mesazhe të ndryshme para Portës së Brandenburgut në Berlin”, ka thënë ministria.
Arrestimet janë bërë me urdhër të Zyrës së Prokurorit në Smederevë dhe të dyshuarit do të merren në pyetje brenda 48 orëve.
Gazeta franceze Le Monde ka raportuar më 27 shtator se autoritetet hetimore franceze dyshojnë se një shtetas i Serbisë ka “organizuar dy operacione destabilizuese kundër lokacioneve fetare dhe përmendoreve në Paris dhe rrethinë”.
Gazeta ka raportuar se bazuar në një burim gjyqësor, ndaj këtij personi është lëshuar urdhërarrestim.
Hetuesit dyshojnë se “operacionet e ndërhyrjes së huaj kishin për qëllim të nxisnin përçarje në shoqërinë franceze”. Sipas Le Monde, kjo pistë i ka shtuar dyshimet e autoriteteve hetimore për përfshirjen e agjencisë ruse të inteligjencës ushtarake GRU, gjë që “mbështetet më tej edhe nga të dhënat e inteligjencës, të siguruara përmes bashkëpunimit mes Francës dhe vendeve aleate”.
Megjithatë, sipas gazetës, organet hetimore franceze ende nuk kanë prova konkrete për përfshirjen e Rusisë.
Në fund të majit, persona të panjohur spërkatën me ngjyrë të gjelbër Muzeun e Holokaustit, tri sinagoga dhe një restorant në qendër të Parisit, dhe asnjë grup nuk mori përgjegjësinë për sulmin.
Tre muaj e gjysmë më vonë, më 9 shtator, para nëntë xhamive në Paris u lanë koka derrash, ndërsa në disa prej tyre ishte shkruar emri i presidentit francez.
Ditëve të fundit, Serbia është akuzuar nga Moldavia se operativë të dyshuar rusë kanë trajnuar qytetarë moldavë në territorin serb, me qëllim që ata të nxisnin “trazira masive” para zgjedhjeve parlamentare të mbajtura më 28 shtator.
Më 22 shtator, autoritetet moldaviane thanë se kanë kryer 250 bastisje dhe kanë arrestuar dhjetëra persona si pjesë e një hetimi për një plan të dyshuar dhe “të koordinuar nga Federata Ruse përmes elementeve kriminale”. Sipas tyre, shumica e të dyshuarve ishin “trajnuar” në Serbi.
Më 26 shtator, në Serbi u arrestuan dy persona nën dyshimin për kryerjen e veprës penale të organizimit të pjesëmarrjes në luftë apo konflikt të armatosur në një shtet të huaj.
Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë njoftoi se të arrestuarit janë L. P. (1988) dhe S. S. (1978), të cilët dyshohet se kanë organizuar trajnime luftarako-taktike për shtetas të Moldavisë dhe Rumanisë, me qëllim, siç pretendohet, përgatitjen e tyre për të ofruar rezistencë më efektive fizike ndaj policisë moldaviane në rast trazirash gjatë ditës së zgjedhjeve në Moldavi, më 28 shtator.
Sipas Ministrisë, dyshohet se L. P. ka organizuar dhe financuar trajnimin që është zhvilluar në një objekt hotelierik pranë Lloznicës, ndërsa S. S. akuzohet se e ka ndihmuar atë. Trajnimi është mbajtur, sipas dyshimeve, nga 16 korriku deri më 12 shtator dhe ka përfshirë mes 150 dhe 170 shtetas të Moldavisë dhe Rumanisë.
Policia bëri të ditur se gjatë bastisjes në banesën e të dyshuarve janë sekuestruar laptopë, telefona celularë dhe një pajisje për zbulimin dhe ndjekjen e sinjaleve radio-frekuente. Nga S. S. është sekuestruar edhe një armë zjarri, për çka ai akuzohet edhe për veprën penale të prodhimit, mbajtjes, bartjes dhe tregtimit të paautorizuar të armëve dhe lëndëve plasëse.
Është njoftuar se, pas hapjes së hetimit për këtë rast, Ministria e Drejtësisë së Serbisë do t’i kërkojë Moldavisë, përmes ndihmës juridike ndërkombëtare, informacione dhe dëshmi shtesë për zhvillimin e mëtejshëm të procedurës.
Kjo është hera e dytë që autoritetet e Moldavisë pretendojnë se Serbia është “mikpritëse” e qytetarëve moldavianë, të cilët, nën patronazhin e strukturave ruse, pretendohet se po trajnohen për të nxitur trazira në Moldavi.
Herën e parë këto pretendime janë bërë më 2024, para mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare dhe referendumit në Moldavi, dhe atëherë ishte përmendur edhe Bosnje-Hercegovina.