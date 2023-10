Të shërbesh nën rrethim: Ukrainasi që po e furnizon frontin e atdheut

Në 19 muajt e fundit e luftës së plotë, sulmet e Rusisë me artileri e kanë rrënuar qytetin e Donbasit, Avdivka. Pasi tashmë asnjë ndërtesë nuk ka mbetur e padëmtuar, pushtimi rus e ka ndryshuar aq shumë vendlindjen e Oleksiy Savkevychit, saqë ai s’e njeh më atë.

Savkevychen, bashkëshorten e tij dhe fëmijët e tij i takova për herë të parë në Avdivka në prill të vitit 2021, një vit para se Rusia ta niste pushtimin e plotë të Ukrainës. Luftimet në llogoren e vjetër të luftës mes separatistëve të mbështetur nga Moska dhe ushtrisë ukrainase mund të dëgjoheshin kohë pas kohe duke ushtuar në largësi, derisa përkthyesi profesionist dhe organizatori i festivalit të muzikës bisedoi me bashkëshorten vet, Svitlanan.

Ky çift bisedoi për mundësitë për t’u zhvendosur nëse druajtjet për pushtimin rus do të bëheshin realitet. “Fundjavën e kaluar ne e vizituam Svyatohirskun për të parë një vend ku ai mund të shkonte. Mbase ne mund të ikim atje?” tha Savkevych asokohe.

“Ne mund ta shohim “Zvicrën e Donbasit”, vazhdoi Svitlana, “Çfarë do të ndreqim me këtë? Ne nuk mund të vazhdojmë të ikim nga vendi në vend. Do të ngelim pa shtëpi, punë dhe miq”.

Në shkurt 2022, Savkevych dhe familja e tij ikën nga Avdivka, por derisa forcat ruse u afruan brenda rrezeve të artilerisë së Svyatohirskut, familja e kuptoi se i duhej ta largohej krejt nga Ukraina. Savkevych i dha lamtumirën bashkëshortes dhe fëmijëve, të cilët u nisën për Gjermani, dhe pastaj u kthye në vendlindjen e vet për të punuar si vullnetar.

“Më duhej të isha në Avdivka, nuk mund të shkoja diku tjetër”, tha 45-vjeçari.