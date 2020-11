No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

A do të ndërprisnit studimet për shkak të reagimeve të rrethit lidhur me zgjedhjen tuaj se çfarë do të studioni, ose do të vazhdonit studimet pavarësisht komenteve negative? Si do ta vepronit, me atë që ballafaqohen çdo vit rreth dhjetë studentë të Gjuhës Shqipe, që studiojnë në Fakultetin e Filologjisë në Beograd?