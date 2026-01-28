Dy të vrarë në Kiev teksa Rusia i vazhdon bombardimet në Ukrainë

Rusia e ka bombarduar Ukrainën me dronë dhe raketa gjatë natës, duke i vrarë dy njerëz në rajonin e Kievit, ndërsa qyteti jugor i Odesës u sulmua për natën e dytë radhazi, thanë zyrtarët të mërkurën.
Një burrë dhe një grua u vranë në rajonin e Kievit dhe katër njerëz të tjerë, përfshirë dy fëmijë, kërkuan ndihmë mjekësore, tha guvernatori Mykola Kalashnyk në aplikacionin Telegram.
Forcat Ajrore të Ukrainës thanë se Rusia lëshoi një raketë balistike Iskander-M dhe 146 dronë gjatë natës, 103 prej tyre u rrëzuan nga mbrojtja ajrore.
Banorët e Kievit mërdhijnë nëpër banesa pa rrymë dhe ngrohje
Në kryeqytetin e Ukrainës, Kiev, një ndërtesë banimi 17-katëshe u godit, duke pësuar dëme të lehta në çati dhe në dritare në katet e sipërme, thanë shërbimet e emergjencës.
Në Odesa - e cila shpalli një ditë zie pasi një sulm me dronë vrau tre njerëz të martën - tre persona u plagosën, tha kreu i administratës ushtarake të qytetit, Serhiy Lysak.
Infrastruktura e portit në rajonin përreth, ku ndodhen portet e Ukrainës në Detin e Zi, u dëmtua gjithashtu, tha guvernatori rajonal.
Në qytetin qendror ukrainas të Krivi Rih, dy persona u plagosën nga një sulm me raketa gjatë natës, tha kreu i administratës ushtarake, Oleksandr Vilkul.
Sulmi dëmtoi gjithashtu një objekt infrastrukture dhe afro 700 ndërtesa mbetën pa ngrohje, shtoi ai.
Në agim, Rusia sulmoi gjithashtu qytetin juglindor të Zaporizhjas, raportoi në Telegram guvernatori Ivan Fedorov.
Katër persona u plagosën nga sulmi, i cili dëmtoi gjithashtu të paktën 12 ndërtesa banimi, duke ndërprerë pjesërisht energjinë elektrike për disa prej tyre, tha ai.
Qyteti, i cili ndodhet pranë vijës së frontit, është bombarduar rregullisht nga Rusia që nga pushtimi i Ukrainës në vitin 2022.