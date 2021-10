Gjurmët e fluturës: Shkencëtarët krijojnë sistemin e pathyeshëm natyror të sigurisë

Gjatë një konference për media, në Gjermani, më 2014, një fotoreporter shkrepi disa fotografi nga afër të ministres së asokohshme gjermane të Mbrojtjes, Ursula von der Leyen, teksa ajo fliste para gazetarëve. Më vonë, një haker, me nofkën “Starbug”, shkarkoi fotografitë me rezolucion të lartë, zmadhoi duart e von der Leyenit, më pas e bëri një riprodhim aq besnik të gjurmës së gishtit të saj, sa për të hapur pajisje digjitale, si telefonin e mençur mobil të ministres së Mbrojtjes.

Nëse kjo vepër arti do ta kishte një luspë fluture të bashkëngjitur diku në sipërfaqen e saj, muzeu do të mund të përdorte një “lexues” për të verifikuar se luspa e fluturës përputhet me atë që është regjistruar në bazën e të dhënave për veprën e caktuar. “Barkodet” natyrore janë aq të vockla dhe të ndjeshme, saqë ndryshimi i tyre do të shkaktonte dëme të dukshme. Dhe, meqë luspat janë tredimensionale, kopjimi i tyre është i pamundshëm.

Fluturat janë të shumta në Serbi, dhe pothuajse çdo lloj i tyre – përfshirë ato që konsiderohen dëmtuese – janë të përshtatshme për përdorim në “Teslagram”. Shkencëtarët në Beograd i zënë apo i blejnë insektet fluturuese, të cilat mbahen me ushqim dhe me ujë, derisa të kryhet cikli i tyre jetësor dhe ato të vdesin në mënyrë natyrore – zakonisht brenda pak ditësh. Më pas fillon puna për nxjerrjen e luspave të tyre, nëpërmjet një procesi sekret.

Dankulov beson se adoptuesi i parë i kësaj teknologjie të re me gjasë do të jetë industria e modës dhe mallrave luksoze, e cila po përballet me një betejë gjithnjë e më të vështirë me një treg të gjerë të produkteve false. Nëse “Teslagram”-ët adoptohen nga një shtëpi mode, etiketat me luspa fluturash mbi to mund të verifikohen nëpërmjet një baze të hapur të të dhënave. Gjurmët e vockla natyrore po ashtu mund t’i bëjnë rishitjet e gjërave luksoze më të lehta. “Për shembull, nëse blini një orë dore shumë të shtrenjtë”, thotë fizikania, “dhe dëshironi ta shisni atë në të ardhmen, ju duhet ta mbani një lloj certifikate të origjinalitetit. Por, çka nëse këto gjëra nuk ju duhen? Çka nëse dikush mund ta verifikojë një etiketë “Teslagram”-i në orë?”.

Ekipi serb ka vëzhguar me kujdes, teksa modeli i fundit i iPhone lëvdohej për opsionin për makrofotografi. Nëse ky zhvillim avancohet edhe më tej, dhe telefonat e mençur në të ardhmen pajisjen me mikroskopë, Dankulov thotë se nuk do të kishte nevojë për një “lexues” të specializuar për verifikimin e “Teslagram”-ëve. Kjo do të mundësonte që edhe mallrat e lira, siç janë ilaçet, të vulosen me “Teslagram” dhe të kontrollohen lehtësisht nga konsumatorët për vërtetësinë e tyre – një zhvillim që, sipas saj, “ka potencialin të ndryshojë industrinë e sigurisë të krejt botës”.

Përgatiti: Trim Haliti