No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

Të enjten mbrëma presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi dhe homologu i tij serb, Aleksandar Vuçiq do të vazhdojnë dialogun mes këtyre dy vendeve në Bruksel. Para nisjes së takimit Thaçi ka thënë se arritja e një marrëveshjeje me Serbinë do të jetë shumë e vështirë, mirëpo sipas tij, do të bëhen përpjekje që në fund procesi të përmbyllet me një marrëveshje që do t'u hapë perspektivën të dy vendeve për integrim në Bashkimin Evropian dhe në NATO.