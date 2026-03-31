Shpërthime të mëdha në Isfahan: SHBA-ja godet depon iraniane të municioneve
Flakë dhe shpërthime të mëdha ndriçuan qiellin në qytetin iranian Isfahan, ku ndodhet baza ushtarake ajrore Badr. Shtetet e Bashkuara raportohet të kenë përdorur një numër të madh bombash për shkatërrimin e bunkerëve gjatë natës ndërmjet 30 dhe 31 marsit, teksa presidenti amerikan, Donald Trump, shpërndau një video të shpërthimeve në platformën e tij, Truth Social. (Përgatitën: Trim Haliti dhe Arben Hoti)
30 mars 2026
Kosova bëhet gati për natën historike në futboll
26 mars 2026
34 ditë - president i ri a zgjedhje të reja?
