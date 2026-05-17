Nga kotelet te luanët: Veterinarët në Odesa ia kushtojnë jetën shpëtimit të kafshëve
Kur Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës, Leonid dhe Valentyna Stoyanov, dy veterinarë në Odesa, strehuan sa mundën kafshë të plagosura dhe të braktisura. Shpejt, ata nisën të bënin rregullisht udhëtime në vijat e frontit për të shpëtuar kafshë të prekura nga lufta. Tani ata trajtojnë majmunë e luanë që janë liruar nga kopshtet zoologjike, kanë shpëtuar shpezë të detit dhe kanë gjetur shtëpi jashtë vendit për qindra pacientë të tyre. (Përgatitën: Mimoza Sadiku dhe Ibrahim Berisha)
