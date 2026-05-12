I sanksionuar nga SHBA-ja, por ende bën biznes me shtetin serb
Kompanitë e Zvonko Vesellinoviqit po marrin nga shteti i Serbisë leje për gurore, në afërsi të segmentit të planifikuar të autostradës drejt Malit të Zi. Dokumentet e Ministrisë së Minierave të Serbisë, të cilat i ka siguruar Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, tregojnë se dy kompani të Vesellinoviqit kanë marrë leje për shfrytëzim në zonën e Sjenicës, gjatë dy vjetëve të fundit. Vesellinoviq dhe kompanitë e tij janë nën sanksione të SHBA-së për akuza që lidhen me krim të organizuar dhe korrupsion.
Përmbajtja
-
-
14 prill 2026
Ndikimi i bllokadës detare amerikane ndaj Iranit
-
-
5 prill 2026
Nga pista të fluturimit në deponi mbeturinash
-
1 prill 2026
Si do t’ju prekë lufta në Iran?
-