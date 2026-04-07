Asnjë panel në fushë: Çfarë po ndodh me parkun diellor milionësh në Rahovec?
Teksa kanë kaluar dy vjet që kur një konsorcium prej katër kompanish fitoi një ankand për ndërtimin e një parku diellor në Rahovec, as edhe një shenjë e tij nuk duket gjëkund. Afati për fillimin e prodhimit të energjisë nga ky projekt është nëntori i 2026-tës, i cili mund të shtyhet deri në majin e vitit pasues, ndërsa Qeveria e Kosovës mban një garanci prej 7.5 milionë eurosh në rast shkeljeje.
5 prill 2026
