Dasma me autoblinda e mitraloza: Irani intensifikon propagandën patriotike
Spektakli publik i martesës së 110 çifteve në Teheran, të rrethuara nga autoblindat dhe mitralozat, më 18 maj, demonstroi një nivel të ri të propagandës patriotike nga Irani, mes një armëpushimi të brishtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelin. Programi “Janfada” (“vetësakrifica”) i regjimit iranian ka përfshirë, po ashtu, tubime të organizuara të fëmijëve dhe grave për të mësuar përdorimin e pushkëve, përderisa konflikti po hyn në muajin e tretë. (Përgatiti: Bujar Tërstena)
15 maj 2026
