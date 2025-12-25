Thirrje për paqe dhe dhembshuri në meshën e Krishtlindjes

Papa Leoni XIV e ka mbajtur meshën e parë të Krishtlindjes në rolin e kreut të Selisë së Shenjtë në mesnatë, duke mirëpritur mijëra besimtarë të mbledhur në Sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan.
Përgjatë meshës, Leoni ka thënë se Krishtlindja është festë e “besimit, bamirësisë dhe shpresës” dhe e ka kritikuar “ekonominë e shtrembëruar” që “na çon drejt trajtimit të njerëzve si mallra të thjeshta”.
“Në Tokë nuk ka vend për Zotin nëse s’ka vend për njeriun. Refuzimi i njërit e refuzon tjetrin”, ka thënë Papa.
Para se të niste meshën, ai i ka falënderuar rreth 5.000 persona që janë mbledhur afër objektit të bazilikës, pavarësisht motit me shi.
Papa amerikan e ka adoptuar një qasje më moderne në krahasim me paraardhësin e tij karizmatik, Papa Françeskun, i cili vdiq më 21 prill.
Në meshë kanë marrë pjesë figura të larta kishtare, diplomatë dhe mijëra besimtarë tjerë.
Në ceremoni është festuar lindja e Jezu Krishtit, dhe kjo është ndër ditët më të rëndësishme në kalendarin e Kishës Katolike.
Krishtlindja e këtij viti shënon edhe fundin e Vitit të Shenjtë Jubilar të Kishës Katolike, çka ka rezultuar me dyndje të miliona pelegrinëve në Romë.
Në Kosovë, ceremonia kryesore është mbajtur në Katedralen Shën Tereza në Prishtinë.
Aty kanë marrë pjesë figura kryesore shtetërore, përfshirë presidenten e vendit, Vjosa Osmani dhe dhjetëra besimtarë.
“Krishtlindja është frymëzim që na kujton se edhe përballë sfidave duhet të triumfojë shpresa. Kjo festë na fton për respekt të ndërsjellë ndaj familjes që na do pa kushte, ndaj miqve që na qëndrojnë pranë, dhe bashkëkombësve tanë me të cilët na lidh gjuha, gjaku dhe shpresa e përbashkët”, ka thënë presidentja Osmani.
Më herët gjatë këtij muaji, presidentja e ka takuar personalisht Papa Leonin XIV, të cilit i ka kërkuar njohjen e shtetësisë së Kosovës nga ana e Vatikanit.
Pavarësisht se Vatikani nuk e njeh Kosovën, dy vendet mbajnë raporte mes vete. Në janar të vitit 2024, Kosova ka hapur Misionin e Posaçëm në Vatikan. Ndërkaq, në maj të këtij viti, raportet janë thelluar edhe më shumë me emërimin e Luigji Biankos si nunc apostolik në Slloveni dhe delegat apostolik për Kosovën.
Sipas të dhënave zyrtare, 1.7 për qind e popullsisë së Kosovës i takon besimit katolik.