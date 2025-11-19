TikTok-u ndikoi në narrativët politikë gjatë zgjedhjeve parlamentare në Kosovë, sipas një studimi

Rrjeti social TikTok ka luajtur rol të rëndësishëm në formësimin e narrativëve politikë gjatë zgjedhjeve parlamentare në Kosovë - të mbajtura më 9 shkurt - veçanërisht duke pasur parasysh se kjo është platforma më e përdorur në vend, sipas disa vlerësimeve të bëra në një raport të përpiluar nga organizata joqeveritare me seli në Bruksel, Iniciativa për Media të Lira në Ballkan (BFMI) dhe kompania bullgare për vëzhgim të medias, Sensika Technologies.
Gjetjet e raportit i janë prezantuar të martën Parlamentit Evropian.
Raporti, i parë nga Radio Evropa e Lirë, analizon manipulimet në platformën kineze TikTok gjatë zgjedhjeve të fundit në Kosovë, Rumani dhe Bullgari.
Ai ka gjetur prova të manipulimit algoritmik në Kosovë gjatë periudhës së zgjedhjeve të shkurtit 2025, të ngjashëm me disa elementë të vërejtur në Rumani dhe Bullgari.
Metoda e manipulimit përfshin taktikën “Fire Hose” të postimeve dhe komenteve masive, sinkronizimin dhe rrëmbimin e thurjeve (#), sipas raportit.
“Llogaritë zyrtare të partive dhe liderëve janë në të vërtetë kanalet kryesore të narrativëve online, të cilët më pas amplifikohen përmes rrjeteve joautentike ose nga influencerë dhe mbështetës të vërtetë që menaxhojnë ‘llogari tematike’ (ose një kombinim i të dyjave, për të maksimizuar shtrirjen algoritmike)”, thuhet në raport.
Autorët kanë gjetur se figurat politike kryesore shfaqen dukshëm në mbarë platformën, duke përfituar shpesh në mënyrë të tërthortë nga përpjekjet e koordinuara të amplifikimit.
Ashtu sikurse në Rumani dhe Bullgari, thuhet në raport, përmbajtja e krijuar nga këto rrjete është dizajnuar për të fituar vëmendje masive dhe për t’u bërë virale.
“Përmbajtja jopolitike, sportive dhe argëtuese shpesh përzihet me mesazhe politike për të personalizuar dhe paraqitur liderët e partive përpara audiencave të reja dhe demografive të tjera kyç të votuesve, ose për t'i diskredituar kundërshtarët”, sipas raportit.
Shumica e aktiviteteve të dokumentuara ishin të përqendruara te partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje (LVV) dhe lideri i saj, Albin Kurti.
Për shembull, kryeministri në detyrë, Albin Kurti, është përmendur më së shumti në thurje (#) apo 16.582 herë, sipas raportit.
Partia e tij, LVV, është përmendur 2.218 herë.
Nga partitë tjera, Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), është përmendur më së shumti, 6.161 herë, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës 3.310 herë.
Sipas gjetjeve, të gjitha partitë kryesore kosovare kanë prani aktive në TikTok, edhe pse platforma është zyrtarisht e ndaluar në institucionet shtetërore për arsye të sigurisë kibernetike.
TikTok është i bllokuar që nga 28 qershori 2024 në të gjitha rrjetet dhe pajisjet zyrtare të institucioneve shtetërore, duke kërkuar që politikanët ta heqin aplikacionin nga çdo pajisje që përdorin në kapacitet zyrtar.
Megjithatë, ndalimi nuk zbatohet për rrjetet dhe pajisjet personale, duke lënë mundësinë e njëfarë angazhimi online.
“Rritjet e aktivitetit të koordinuar, veçanërisht më ose rreth datave 8–10 shkurt, tregojnë një përpjekje të orkestruar për të ndikuar në sentimentin dhe dukshmërinë online gjatë një periudhe të rëndësishme politike”, thuhet mes tjerash në raport.