Vajza, nëna dhe gjyshja - tre breza që thurin në tezgjah

“Prej shekujsh, gjyshet tona bënin me tezgjah pëlhurat për veshjet e tyre, aq të hijshme dhe elegante, të denja për çdo sallon aristokratik të kohës”, shprehet ajo.

“Sipërmarrja ime ‘Colors of Zadrima’ i ka fillesat 27 vjet më parë. Artizanati i tezgjahut në Zadrimë është një dije e trashëguar ndër breza. Unë e kam mësuar nga nëna ime, që ende punon në tezgjah, edhe pse është 73 vjeçe. E nisa nga nevoja, por tani e mbaj gjallë nga dëshira e madhe për ta ruajtur dhe krenaria që jep kjo trashëgimi që përfaqëson gjithë zonën tonë”, thotë Mimoza për Radion Evropa e Lirë.

Nëna dhe vajza e saj janë ato që i japin më shumë shkëlqim dhe ngjyrë sipërmarrjes “Colors of Zadrima”, apo Ngjyrat e Zadrimës, e cila udhëhiqet nga Mimoza Pjetraj në Dajç të Lezhës - pjesa veriore e Shqipërisë.

“Ne prodhojmë gjithçka që mund të bëhet me tezgjah, duke filluar nga veshjet, aksesorë të ndryshëm, si: çanta, shalle, portofola, deri tek aksesorët për shtëpi, si: mbulesa tavoline, peceta, mesore tavoline, rrugica, qilima etj.”, tregon artizania.

Me profesion, Mimoza është infermiere, por tashmë e gjithë zona e njeh si “duarartën” që bashkë me ekipin e saj përgatit thuajse gjithçka që i duhet një familjeje.

“Gjithçka erdhi natyrshëm. Kur isha e vogël, shihja se sa të përkushtuara ishin nëna dhe gjyshja ime për të bërë punime me dorë. I adhuroja ato punime, më dukeshin aq të bukura, por, nga ana tjetër, kur i shihja se sa shumë punë dhe përkushtim kërkohej për t’i realizuar, thjesht më vinte keq që lodheshin aq shumë”, thotë Françeska.

“Pasioni për këtë zanat lindi shumë vite më vonë. Pas përfundimit të studimeve u ktheva nga Tirana dhe mora pjesë në një projekt për zhvillimin e artizanatit dhe aty lindi shkëndija që më bëri të përfshihem në këtë fushë”, kujton ajo.

Françseka sot menaxhon punishten e nënës së saj.

“Idetë që kam për ruajtjen dhe zhvillimin e traditës së punimeve me dorë, më japin shumë kurajë të vazhdoj dhe të mos dorëzohem, pavarësisht shumë vështirësive. Në fund të fundit është diçka me të cilën jam rritur dhe dua t’i jap zë një vlere kaq të madhe që zona e Zadrimës ka”, thotë 27-vjeçarja.

Nuse me fustanin e punuar në tezgjah nga nëna dhe gjyshja

Edhe në ditën e saj më të veçantë, Françeska nuk është ndarë nga tradita. Ajo ka zgjedhur të shkojë drejt altarit e veshur me një fustan të punuar në tezgjah nga nëna dhe gjyshja e saj.

“Nuk doja një nga ato fustanet e shtrenjta të nusërisë që i gjen në dyqane. Doja diçka origjinale dhe të veçantë që të mbartte traditën e Zadrimës. Nëna dhe gjyshja punuan rreth dy muaj e gjysmë për të endur me mjeshtëri pëlhurën e bardhë me fillin e krimbit të mëndafshit, që ne e kultivojmë vetë, dhe për ta qëndisur atë me motive zadrimore”, rrëfen Françeska.

“Velloja dhe fustani ishin përtej asaj që kisha ëndërruar. Do të doja që vajzat e zonës ku jam rritur, të vishnin një fustan të tillë dhe pse jo edhe vajza ime në të ardhmen”, thotë e reja zadrimore.