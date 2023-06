Tre policët e Kosovës, të arrestuar nga Serbia, do të mbrohen në liri

Tre zyrtarët policorë të Kosovës, të arrestuar nga forcat serbe më 14 qershor, u liruan.

Avokati nga Beogradi, Gradimir Nalliq, i cili i përfaqësoi ata, konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se policëve u është hequr paraburgimi dhe se "ata po lirohen".

Nalliq tha se aktakuza kundër tyre është konfirmuar, por se ata do të mbrohen në liri.

Ai tha se policët do të kthehen në Kosovë dhe shtoi se është në "interes të klientëve" që të mos japë më shumë informacione.

Gjykata e Lartë në Kralevë - qytet në pjesën qendrore të Serbisë, ku po mbaheshin tre policët - konfirmoi po ashtu ndërprerjen e masës së paraburgimit kundër tyre.

Drejtësia në Serbi i ngarkoi tre policët me veprën penale: prodhim, posedim, mbajtje dhe trafikim të paligjshëm të armëve dhe lëndëve plasëse, e cila bart dënim me burg deri në 12 vjet.

Atyre iu shqiptua masa e paraburgimit më 16 qershor, por nuk ishte e qartë kohëzgjatja e saj.

Arrestimi i tyre nxiti reagime të shumta si në Kosovë, ashtu edhe te bashkësia ndërkombëtare, e cila kërkoi vazhdimisht lirimin e tyre.

Qeveria e Kosovës pretendoi se ata janë arrestuar në territorin e saj, por në Serbi e mohuan këtë.

Orban: E vlerësojmë hapin e Vuçiqit

Kryeministri i Hungarisë, Viktor Orban, i cili, javën e kaluar, bisedoi me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq, për rastin e tre policëve, tha se ai e ka informuar se, në përputhje me kërkesën që i ka bërë, autoritetet serbe do t’i lirojnë tre policët e Kosovës.

"Ne e vlerësojmë lart hapin e presidentit Vuçiq, i cili e ka marrë vendimin në një kohë të sfidave serioze. Ky vendim është dëshmi e pastër e bashkëpunimit strategjik mes shteteve tona dhe përkushtimit tonë të përbashkët për paqe dhe stabilitet në Ballkan", tha Orban përmes një postimi në Twitter.

Në takimin e mbajtur më 20 qershor, Orban tha se iu lut Vuçiqit që t’i lirojë tre zyrtarët policorë, duke thënë se "armiqtë e Serbisë janë të etur për ta dëmtuar Serbinë".