Trump angazhon Gardën Kombëtare në Uashington për ta luftuar krimin

Presidenti amerikan, Donald Trump e ka angazhuar të hënën ushtrinë për ta luftuar krimin e dhunshëm në Uashington, teksa përmbush edhe një tjetër zotim të bërë në fushatën presidenciale për “ligj dhe rregull”.
Lideri republikan ka thënë se do ta vendosë policinë e qytetit të Uashingtonit nën kontrollin e Qeverisë federale, dhe do të angazhojë Gardën Kombëtare në rrugët e kryeqytetit amerikan.
Uashingtoni – qytet me numër të madh të banorëve demokratë – është akuzuar nga politikanët republikanë se udhëhiqet prej krimit, se është mbushur me persona të pastrehë dhe që keqmenaxhohet financiarisht.
“Kjo është Dita e Çlirimit të Uashingtonit, do ta kthejmë kryeqytetin sërish në formë”, ka thënë Trump.
Presidenti amerikan është ankuar se policia lokale dhe prokurorët nuk janë mjaftueshëm të ashpër.
Ai ka thënë se fillimisht do t’i angazhojë 800 trupa të Gardës Kombëtare dhe "shumë më tepër" nëse do të jetë e nevojshme në qytetin me 700.000 banorë.
Teksa Trumpi e ka bërë të ditur vendimin nga Shtëpia e Bardhë, dhjetëra protestues janë mbledhur jashtë saj.
“Nuk ka asnjë nevojë për Gardën Kombëtare këtu”, ka thënë 62-vjeçarja, Ezabeth Critchley.
Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, ka qenë në mesin e zyrtarëve të kabinetit që ka thënë se edhe njësite më të specializuara të Gardës Kombëtare do të mund të angazhohen.
“Ata do të jenë të fuqishëm, të ashpër, dhe do të jenë bashkë me partnerë tjerë për zbatim të ligjit”.
Kryetarja e Uashingtonit, Muriel Bowser, demokrate, i ka hedhur poshtë pretendimet e Trumpit.