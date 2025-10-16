Trump thotë se ka autorizuar CIA-n për operacione në Venezuelë

Presidenti amerikan, Donald Trump, konfirmoi se ai ka autorizuar Agjencinë Qendrore të Inteligjencës (CIA) për të kryer operacione të fshehta në Venezuelë.
Ky njoftim i bërë më 15 tetor shënon një përshkallëzim në përpjekjet e Uashingtonit për t’i bërë presion Qeverisë së presidentit venezuelas, Nicolas Maduro.
The New York Times fillimisht raportoi për direktivën e klasifikuar, duke cituar zyrtarë amerikanë që kishin informacione për këtë vendim, duke thënë se strategjia e administratës së Trumpit për Venezuelën synon rrëzimin e Maduros nga pushteti. Administrata ka ofruar 50 milionë dollarë shpërblim për informacion që çon në arrestimin dhe dënimin e tij për akuza të trafikut të drogës.
Sipas The New York Times, autoriteti i ri t’i lejojë CIA-s të kryejë operacione vdekjeprurëse në Venezuelë dhe të zhvillojë një sërë operacionesh në Karaibe.
I pyetur pse e autorizoi CIA-n të operojë në Venezuelë, Trump u tha gazetarëve se arsyet për këtë vendim kishin të bënin me migrimin e venezuelasve drejt SHBA-së dhe trafiku i drogës.
“E autorizova për dy arsye”, tha Trump. “Së pari, ata i kanë zbrazur burgjet e tyre në SHBA... ata erdhën përmes kufirit. Ata erdhën sepse ne kishim një kufi të hapur”, tha ai për gazetarët në Zyrën Ovale. “Dhe, arsyeja tjetër janë drogat”, shtoi udhëheqësi amerikan.
Trump nuk ofroi dëshmi lidhur me pretendimin e tij se Venezuela po dërgon në SHBA ish të burgosur.
Presidenti amerikan shtoi se shteti i tij ka bërë përparim në ndalimin e dërgesave të drogës përmes detit dhe se përpjekje të tjera po bëhen për të ndërprerë linjat tokësore të kontrabandës.
Shtëpia e Bardhë nuk ka pranuar që të japë detaje se për çfarë veprimesh specifike presidenti ka autorizuar CIA-n.
CIA ka një historitë të gjatë të operacioneve në Amerikën Latine, veçmas gjatë Luftës së Ftohtë dhe ka ndihmuar në rrëzimin e perandorive të trafikut të kokainës në Amerikën e Jugut në fund të shekullit XX.
Qeveria e Venezuelës tha se deklaratat e Trumpit përbëjnë shkelje të ligjit ndërkombëtar dhe shtoi se veprimet e Uashingtonit kanë për qëllim të legjitimojnë një operacion të “ndryshimit të regjimit” me synim të marrjes nën kontroll të burimeve të naftës që ka vendi.
“Misioni ynë i përhershëm në OKB do ta paraqesë këtë ankesë nesër në Këshillin e Sigurimit dhe te sekretari i Përgjithshëm, duke kërkuar llogaridhënie nga Qeveria e Shteteve të Bashkuara”, u tha në një deklaratë të publikuar nga ministri i Jashtëm i Venezuelës, Yvan Gil, në llogarinë e tij në Telegram.
Trump vazhdimisht ka akuzuar Venezuelën se është qendër për trafikun e drogës vdekjeprurëse fentanil, por të dhënat zyrtare të SHBA-së kanë treguar se Meksika është burimi kryesor i fentanilit.
Një gazetar e pyeti Trump pse nuk kishte urdhëruar Rojet Bregdetare të ndalonin anijet e dyshuara për trafik droge, praktikë kjo që është përdorur nga SHBA për dekada. Trump e quajti një veprim të tillë “politikisht korrekt”, por shtoi se nuk ka funksionuar.
Trump refuzoi të përgjigjej kur u pyet nëse CIA ka autoritet që të ekzekutojë Maduron, duke thënë: “Mendoj se Venezuela po ndien presionin”.
Pentagoni së voni e ka njoftuar Kongresin se Trump ka përcaktuar se SHBA-ja është e përfshirë në një “konfikt të armatosur jondërkombëtar” me kartelet e drogës.