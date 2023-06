Trump përballet me gjyqin e parë për dokumentet e klasifikuara

AP



Të martën, Donald Trump do të bëjë paraqitjen e tij fillestare në gjykatë, duke shënuar një moment të rëndësishëm në një çështje penale kundër ish-presidentit. Akuzat kundër tij kanë të bëjnë me aktin e pretenduar të posedimit të paligjshëm të dokumenteve qeveritare shumë të klasifikuara, ekspozimit të hapur të tyre te mysafirët dhe përpjekjes për t'i fshehur ato nga hetuesit që kërkuan kthimin e tyre.



Trump u paraqit në gjykatën e Majamit, me trimërinë e tij karakteristike, duke këmbëngulur - siç bëri përgjatë viteve kur u përball me problemet ligjore - se ai nuk ka bërë asgjë të keqe dhe se po persekutohej për qëllime politike.

Megjithatë, pesha e këtij rasti nuk mund të injorohet, pasi ai tani përballet me 37 akuza për krime. Këto akuza pretendojnë se ai ka mbajtur qëllimisht dokumente të klasifikuara, të cilat prokurorët argumentojnë se mund të përbënin rrezik për sigurinë kombëtare nëse bëheshin publike.

Rasti bart implikime të rëndësishme politike për Trumpin, pasi ai aktualisht mban një pozicion dominues në fazat e hershme të zgjedhjeve presidenciale republikane për vitin 2024. Megjithatë, rasti bart, gjithashtu, pasoja të thella ligjore për shkak të mundësisë së një dënimi të gjatë me burgim.

Edhe për një të pandehur, jeta e të cilit, pas presidencës ka qenë e dominuar nga hetimet, hetimi i dokumenteve dallohet si për vëllimin e provave të grumbulluara nga prokurorët, ashtu edhe për ashpërsinë e akuzave.

Është edhe një pikë kthese e rëndësishme për Departamentin e Drejtësisë, i cili kurrë nuk kishte ndjekur penalisht një ish-president. Për të mbrojtur Departamentin nga kritikat politike, Prokurori i Përgjithshëm Merrick Garland, i emëruar nga presidenti Joe Biden, ia caktoi çështjen një prokurori special të quajtur Jack Smith vitin e kaluar.

Të premten, Smith theksoi parimin se “vendi ynë respekton një grup të vetëm ligjesh që vlejnë për të gjithë individët”.

Gjykimi, kryesisht një hap procedural, shton shqyrtimin e jashtëzakonshëm me të cilin Trump është përballur këtë vit. Ai aktualisht përballet me akuza në Nju Jork në lidhje me pagesat në këmbim të heshtjes gjatë fushatës së tij presidenciale të vitit 2016.

Për më tepër, hetimet në vazhdim në Uashington dhe Atlanta po shqyrtojnë përpjekjet e tij të supozuara për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2020. Pavarësisht nga rreziku i dukshëm ligjor, Trump është përpjekur të shfaqë siguri, duke e quajtur Smithin si "të çmendur", duke u zotuar të vazhdojë ambiciet e tij politike dhe duke organizuar një fjalim dhe mbledhje fondesh në klubin e tij të golfit në Bedminster, Nju Xhërsi, për të martën mbrëma.

"Ata po e përdorin këtë sepse nuk mund t'i fitojnë zgjedhjet në mënyrë të drejtë", tha Trump të hënën në një intervistë për Americano Media.

Dalja në gjykatë po ndodh mes mundësive për protesta dhe trazira. Disa mbështetës të shquar kanë shprehur mbështetjen e tyre duke përdorur gjuhë të mprehtë dhe kritike. Vetë Trump u ka kërkuar ndjekësve të tij që të marrin pjesë në një protestë të planifikuar të martën në gjykatën e Majamit, ku ai pritet të dorëzohet tek autoritetet.

Zyrtarët e zbatimit të ligjit po shprehin shqetësime pasi disa mbështetës të Trumpit në pjesë të ndryshme të Floridës po bëjnë organizime për të udhëtuar me autobus për në Majami. Ky zhvillim ka ngritur shqetësime për trazira të mundshme në afërsi të gjykatës. Kryebashkiaku i Majamit, Francis Suarez, siguroi se qyteti do të ishte i përgatitur për rrethana të tilla, ndërsa shefi i policisë, Manuel A. Morales, paralajmëroi se në qendër të qytetit të Majamit mund të ketë një prani protestuesish që varion nga disa mijëra deri në 50.000 personaë. Në varësi të madhësisë së turmës, autoritetet e qytetit mund të ridrejtojnë trafikun dhe potencialisht të bllokojnë disa rrugë.

Teksa autokolona e Trump iu afrua resortit të tij në Majami të hënën, ajo u ngadalësua, duke bërë që rreth 50 mbështetës të mbledhur nëpër rrugë të shpërthenin në brohoritje, teksa mbanin pankarta në mbështetje të ish-presidentit.

Një përleshje gati shpërtheu vetëm disa minuta para mbërritjes së Trumpit, kur një burrë qëndroi përballë turmës i veshur me një kostum të mbuluar me fjalë që e quanin ish-presidentin “një turp”. Mbështetësit e Trumpit i bërtitën para se policia të ndërhynte dhe ta largonte këtë person.

Për disa muaj, një juri e madhe federale në Uashington kishte mbledhur dëshmi në lidhje me çështjen e dokumenteve. Megjithatë, Departamenti i Drejtësisë vendosi të ngrejë çështjen në Floridë, vendndodhja e resortit Mar-a-Lago të Trumpit dhe ku ndodhën akte të shumta të dyshuara pengimi.

Teksa Trumpi është planifikuar të dalë para një gjyqtari federal të martën, çështja i është caktuar gjyqtares së Gjykatës së Qarkut Aileen Cannon, të cilën ai e emëroi personalisht.

Është e paqartë se çfarë mbrojtje do të përdorë Trumpi, derisa çështja ecën përpara. Dy nga avokatët kryesorë të tij njoftuan dorëheqjen mëngjesin pas aktakuzës së tij dhe shënimet e një avokati tjetër, M. Evan Corcoran, citohen në mënyrë të përsëritur në dokumentin e akuzës prej 49 faqesh, duke sugjeruar se prokurorët mund ta shohin atë si një dëshmitar kyç.

Trump ka thënë se po kërkon të shtojë ekipin e tij ligjor, edhe pse nuk u bënë njoftime të hënën. Por, kjo ka rëndësi sepse, sipas rregullave të distriktit, të pandehurve u kërkohet të kenë një avokat lokal për të vazhduar një proces gjyqësor.

Departamenti i Drejtësisë zbuloi të premten një aktakuzë që rëndon mbi Trumpin me 37 akuza për krime, 31 në lidhje me mbajtjen e qëllimshme të informacionit të mbrojtjes kombëtare. Akuza të tjera përfshijnë konspiracion dhe deklarata të rreme.

Aktakuza pretendon se Trump ka mbajtur qëllimisht qindra dokumente të klasifikuara që i ka marrë me vete nga Shtëpia e Bardhë në Mar-a-Lago pas largimit nga Presidenca në janar të vitit 2021. Materiali që ai ruajti nëpër shtëpinë e tij përfshinte dokumente mbi programet bërthamore, aftësitë e mbrojtjes dhe armëve të Shteteve të Bashkuara dhe të qeverive të huaja dhe një "plan sulmi" të Pentagonit, thuhet në aktakuzë.

Informacioni, nëse ekspozohej, mund të kishte vënë në rrezik anëtarët e ushtrisë, burimet njerëzore konfidenciale dhe metodat e mbledhjes së inteligjencës, thanë prokurorët.

Përtej kësaj, thonë prokurorët, ai u përpoq të pengonte përpjekjet e qeverisë për të rikuperuar dokumentet, duke udhëzuar ndihmësin e tij personal Walt Nauta - i cili u akuzua së bashku me Trumpin - të lëvizte kuti për t'i fshehur ato dhe gjithashtu duke i sugjeruar avokatit të tij që ai të fshihte ose shkatërronte dokumentet që janë kërkuar nga Departamenti i Drejtësisë.

Përgatiti: Gresa Kraja