Trump i quan veprimet e Rusisë të “neveritshme” dhe zotohet për sanksione të reja

Presidenti amerikan, Donald Trump është shprehur sërish i mllefosur me Rusinë, pas sulmeve të saj vdekjeprurëse në Kiev – duke vrarë 31 persona dhe duke plagosur dhjetëra tjerë – prandaj i ka quajtur veprimet e Moskës “të neveritshme” dhe është zotuar për sanksione të reja.

“Mendoj që është e neveritshme ajo që po bën Rusia”, u ka thënë Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë më 31 korrik.

“Ajo çfarë po bën Rusia është shumë pikëlluese. Shumë rusë janë duke vdekur”.

Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara planifikojnë të vendosin sanksione të reja ndaj Moskës, pa ofruar më shumë hollësi.

Megjithatë, ai ka shtuar se “nuk e di nëse sanksionet e shqetësojnë atë”, si referencë për presidentin rus, Vladimir Putin.

Vendet perëndimore kanë vendosur një mori masash financiare kundër Moskës, duke dëmtuar rëndë ekonominë ruse, për t’ia kufizuar asaj fondet për financim të luftës.

Trump ka thënë se i dërguari i tij i posaçëm, Steve Witkoff do të udhëtojë në Moskë, pas një udhëtimi në Izrael, ku do të diskutojë me zyrtarët izraelitë për situatën në Gazë.

“Ai do të shkojë në Rusi, besojeni ose jo”, u ka thënë Trump gazetarëve.

Presidenti amerikan i ka bërë këto deklarata disa orë pasi presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky ka bërë thirrje për “ndryshim regjimi” në Kremlin, duke thënë se kjo është mënyra e vetme për t’ia parandaluar Rusisë tentimet për “destabilizim” të rajonit në të ardhmen.

Ai ka thënë se ende beson që është e mundshme për aleatët perëndimorë që ta detyrojnë Rusinë t’i japë fund luftës në Ukrainë.

Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, ka thënë se pasi ka pritur gjashtë muaj për diplomaci, Trump do të detyrohet shumë shpejt të vendosë se si do t’i shtyjë përpara përpjekjet për armëpushim, nëse njëra palë e refuzon këtë nismë.

Rubio ka thënë se zyrtarët amerikanë dhe ata rusë kanë pasur negociata private për luftën e Kremlinit në Ukrainë, por që Uashingtoni nuk ka parë përparim në bisedime.

Trump, i cili ka thënë se është “shumë i zhgënjyer” me Putinin për mosdhënie fund të luftës, ka bërë të ditur më 29 korrik se do ta zvogëlojë në “10-12 ditë” ultimatumin 50-ditor për liderin rus që të arrijë marrëveshje për armëpushim.

Trump ka thënë se do të vendosë tarifa të reja ndaj Rusisë nëse e kundërshton marrëveshje.

Zelensky, në anën tjetër, ka thënë se është i gatshëm të pranojë armëpushimin dhe ka propozuar takim direkt me Putinin – diçka që Kremlini e ka refuzuar.

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov ka thënë se Kremlini po mban shënime për deklarimet e Trumpit, pa dhënë më shumë hollësi.

Lufta në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt të vitit 2022.

Presidenti rus, Vladimir Putin e quan luftën “operacion special ushtarak” për të çmilitarizuar Ukrainën.

Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë, duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra.

Si pasojë e luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.