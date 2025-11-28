Trump paralajmëron operacione tokësore kundër trafikantëve venezuelas të drogës

Shtetet e Bashkuara “shumë shpejt” do të ndërmarrin veprime tokësore ndaj trafikantëve të dyshuar të drogës nga Venezuela, tha presidenti amerikan, Donald Trump.
“Ndoshta e keni vërejtur se njerëzit nuk po duan që të dërgojnë dërgesa përmes detit dhe ne do të nisim që t’i ndalim ata nga toka po ashtu. Toka është më e lehtë, por ne do të nisim shumë shpejt”, tha Trump teksa po fliste përmes video-lidhjes me anëtarët e shërbimit ushtarak amerikan të enjten.
Ende nuk ka një reagim nga Venezuela për këtë njoftim të udhëheqësit amerikan.
Administrata Trump ka qenë duke peshuar opsione të lidhura me Venezuelën për të luftuar atë që e ka paraqitur si rolin e Nicolas Maduros në furnizimin me droga të paligjshme që kanë vrarë amerikanë. Maduro ka mohuar se ka ndonjë lidhje me trafikun e paligjshëm të drogës.
Forcat amerikane në rajon deri tani janë përqendruar në operacione kundër narkotikëve, edhe pse fuqia e grumbulluar ushtarake është shumë më e madhe se ajo që nevojitet për këto operacione. Trupat amerikane kanë kryer të paktën 21 sulme ndaj anijeve të dyshuara për trafikim të drogës në Karaibe dhe në Oqeanin Paqësor që nga shtatori, duke vrarë të paktën 83 persona.
Raportimet për një veprim të ri janë shtuar javët e fundit, pasi ushtria amerikane dislokoi trupa në Karaibeve në kohën e përkeqësimit të raporteve mes SHBA-së dhe Venezuelës.