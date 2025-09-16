Trump padit New York Times-in për shpifje, kërkon 15 miliardë dollarë

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka paditur gazetën e përditshme The New York Times, katër prej gazetarëve të saj dhe shtëpinë botuese Penguin Random House, dhe ka kërkuar dëmshpërblim prej të paktën 15 miliardë dollarësh, duke pretenduar se ka qenë viktimë e shpifjeve dhe se i është dëmtuar reputacioni.
Padia e Trumpit në një gjykatë në Florida përfshin disa shkrime të New York Times-it, njëri prej të cilëve ishte editorial para zgjedhjeve presidenciale të 2024-tës, që thoshte se ai nuk ishte i denjë për postin më të lartë shtetëror, dhe një libër të publikuar nga Penguin-i, i titulluar “Humbësi me fat: Si e shpërdoroi Donald Trump pasurinë e të atit dhe krijoi iluzionin e suksesit”.
“Të pandehurit kanë publikuar me keqdashje librin dhe artikujt, duke e ditur se këto botime ishin plot shtrembërime dhe fabrikime të pështira për presidentin Trump”, thuhet në shkresën e dorëzuar të hënën në Gjykatën e Qarkut në Florida.
Avokatët e Trumpit kanë thënë se botimet kanë dëmtuar reputacionin personal dhe biznesor të Trumpit, duke shkaktuar dëm masiv ekonomik ndaj vlerës së markës së tij, dhe dëme të konsiderueshme ndaj perspektivës së tij financiare.
Padia erdhi pasi Trump kërcënoi javën e kaluar se do të padiste New York Times-in për raportimet e gazetës për një porosi dhe vizatim gjoja seksualisht sugjestiv dhënë Jeffrey Epsteinit.
Epstein, financier famëkeq i dënuar për krime seksuale, vdiq pasi kreu vetëvrasje në një qeli burgu në Nju-Jork, më 2019.
Trump ka thënë se ka ndarë udhët me Epsteinit para se telashet ligjore të financierit të bëheshin publike më 2006.
“Sot, kam nderin e madh të paraqes padinë 15-miliardë dollarëshe për shpifje kundër The New York Times”, shkroi Trump të martën në platformën e tij, Truth Social.
Në shkrimin e tij, Trump akuzoi gazetën se ka gënjyer për të, për familjen e tij dhe për bizneset e tij, si dhe për lëvizjet dhe ideologjitë e udhëhequra nga republikanë, si America First Movement dhe Make America Great Again (MAGA).
Në mandatin e tij të dytë, Trump ka intensifikuar luftën me kompanitë mediale.
Më herët, këtë vit, ai paditi gazetën The Wall Street Journal dhe botuesit e saj, përfshirë Rupert Murdochun, duke kërkuar dëmshpërblim prej të paktën 10 miliardë dollarësh për shkak të raportimit se emri i tij ishte në një urim ditëlindjeje për Epsteinin më 2003.
Në korrik, kompania amë e rrjetit televiziv CBS, Paramount, u pajtua për zgjidhjen e një kontesti gjyqësor, pas një padie nga Trump, ku ai pretendonte se programi i CBS, “60 Minutes”, kishte redaktuar në mënyrë mashtruese një intervistë me ish-nënpresidenten amerikane, Kamala Harris, të cilën rrjeti e transmetoi në tetor.