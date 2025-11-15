Trump telefonon liderët e Kamboxhias dhe Tajlandës pas përshkallëzimit të konfliktit

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të premten se ai mendon që Tajlanda dhe Kamboxhia “do të jenë mirë” pasi ai u përpoq të ndërmjetësonte një përshkallëzim të konfliktit në kufirin e tyre, por udhëheqësi tajlandez vazhdoi të kërkonte një kërkimfalje nga Phnom Penh.
Tajlanda këtë javë e pezulloi një marrëveshje armëpushimi të ndërmjetësuar nga SHBA-ja dhe kërkoi një kërkimfalje mbi pretendimet se Kamboxhia kishte vendosur mina të reja tokësore që plagosën ushtarë tajlandezë, gjë që Kamboxhia e mohon.
Tensionet e gjata lidhur me një kufi të kontestuar mes dy kombeve të Azisë Juglindore shpërthyen në pesë ditë luftime në korrik, kur të paktën 48 persona u vranë dhe rreth 300 mijë u zhvendosën përkohësisht, përpara se Trump dhe kryeministri malajzian, Anwar Ibrahim, të ndërmjetësonin armëpushimin.
“Fola me kryeministrat e të dy vendeve dhe ata po ia dalin mirë. Mendoj se do të jenë mirë”, u tha Trump gazetarëve të premten në mbrëmje.
Por, kryeministri tajlandez, Anutin Charnvirakul, tha të shtunën se Bangkoku nuk do t’i përmbahej marrëveshjes derisa Kamboxhia të pranonte shkeljen e saj dhe të kërkonte falje për incidentin e fundit.
Anutin postoi në Facebook pas bisedës me Trumpin dhe Anwarin të Malajzisë se Tajlanda ka të drejtë të ndërmarrë çdo veprim të nevojshëm për të mbrojtur sovranitetin e saj dhe për të siguruar sigurinë e popullit dhe pronës së saj nga kërcënimet e huaja.
Ai tha se i kishte kërkuar Trumpit dhe Anwarit, i cili ka qenë ndërmjetësues në mosmarrëveshje, t’i thonë kryeministrit kamboxhian, Hun Manet, të respektojë marrëveshjen dhe të mos ndërhyjë në heqjen e minave.
Hun Manet tha në një postim në Facebook të shtunën se Phnom Penh do të vazhdojë të zbatojë marrëveshjen dhe se shpreson që të dyja palët do të vazhdojnë të punojnë së bashku në përputhje me parimet dhe mekanizmat e rënë dakord.
Trump gjithashtu u angazhua të komunikojë me Malajzinë të premten, tha një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë.
Anwar postoi në X se Kamboxhia dhe Tajlanda ishin gati të “vazhdojnë të zgjedhin hapësirën për dialog dhe përpjekje diplomatike si një rrugë efektive drejt zgjidhjes.”