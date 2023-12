Turqia nuk do të dërgojë më imamë në xhamitë gjermane

Gjermania ka arritur marrëveshje me Turqinë për ta hequr një program kontrovers sipas të cilit imamët turq dërgoheshin në xhamitë e Gjermanisë, tha Ministria e Brendshme e Gjermanisë të enjten.

Ky vendim do ta forcojë integrimin e myslimanëve në Gjermani, tha Ministria gjermane.

Rreth 100 imamë do të trajnohen në Gjermani çdo vit, sipas një marrëveshjeje mes Ministrisë, autoritetit fetar turk Diyanet dhe Shoqatës Islamike të Turqisë, DITIB.

Këta imamë do t’i zëvendësojnë dalëngadalë klerikët e emëruar nga Diyanet në Gjermani, e cila e ka një diasporë të madhe turke, por Qeveria e saj ka pasur shpesh mosmarrëveshje politike me presidentin e Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, i cili është në pushtet që dy dekada, dhe partinë e tij me rrënjë islamiste, AK.

“Ne kemi nevojë për imamë të cilët e flasin gjuhën tonë, e njohin vendin tonë dhe ngrihen në këmbë për vlerat tona”, tha ministrja e Brendshme e Gjermanisë, Nancy Faeser.

“Ky është hap i rëndësishëm për integrimin dhe pjesëmarrjen e komuniteteve myslimane në Gjermani”, shtoi ajo.

DITIB, shoqata më e madhe islamike në Gjermani me rreth 900 xhami, ka qenë subjekt i polemikave politike në këtë vend, veçanërisht së fundmi kur një anëtar i talibanëve të Afganistanit foli në njërën prej xhamive në Këln muajin e kaluar.

Më 2017, zyrtarët gjermanë i bënë thirrje DITIB-it të bëjë reforma thelbësore pas akuzave se imamët e tij të dërguar nga Diyaneti kishin spiunuar për Ankaranë.

Diyaneti i mohoi akuzat dhe hetimi për këtë çështje u mbyll pa ndonjë aktakuzë.