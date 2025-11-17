Ukraina arrin marrëveshje me Francën për aeroplanë luftarakë

Ukraina ka arritur një marrëveshje 10-vjeçare me Francën për furnizimin me 100 aeroplanë luftarakë Rafale për të forcuar mbrojtjen e saj, ndërsa Kremlini tha se shpreson për një samit të ri me Shtetet e Bashkuara për të diskutuar një zgjidhje të mundshme për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, u takua me homologun e tij francez, Emmanuel Macron, në Paris më 17 nëntor, ku udhëheqësit u pajtuan për marrëveshjen, teksa forcat ruse po intensifikojnë sulmet ajrore në mbarë Ukrainën dhe po bëjnë përparime në lindje.
“Do të jetë mbrojtja më e madhe ajrore, një nga më të mëdhatë në botë”, tha Zelensky pas arritjes së marrëveshjes për aeroplanët me dy motorë.
Pallati Elize njoftoi se marrëveshja përfshin gjithashtu sisteme të mbrojtjes ajrore, bomba dhe dronë, pajisje të reja që nuk vijnë nga rezervat aktuale të Forcave të Armatosura franceze.
Marrëveshja vjen pas një njoftimi më herët këtë muaj se Suedia dhe Ukraina janë afër finalizimit të financimit për një marrëveshjeje që mund t’i mundësojë Kievit të blejë deri në 150 aeroplanë luftarakë Gripen të gjeneratës së katërt.
Ukraina prej kohësh ka kërkuar që të forcojë sistemet e saj të mbrojtjes ajrore për të ulur superioritetin e Rusisë në konfliktin më të madh dhe më vdekjeprurës në Evropë që nga fundi i Luftës së Dytë Botërore.
Ndërsa Zelensky ishte në Paris për të nënshkruar marrëveshjen – ai do të udhëtojë drejt Spanjës më 18 nëntor – Kremlini përsëri tha se shpreson të organizojë një samit të dytë mes presidentit Vladimir Putin dhe liderit amerikan, Donald Trump.
Të dy u takuan në Alaska në gusht në përpjekje për të ringjallur negociatat e paqes, që kanë ngecur, për t’i dhënë fund luftës. Por, bisedimet nuk arritën të sillnin ndonjë përparim.
Sanksionet e SHBA-së ndaj gjigantëve energjetikë të Rusisë erdhën pas disa rundeve të pasuksesshme negociatash mes SHBA-së dhe Rusisë, të cilat në një moment pritej të diskutoheshin në një samit të propozuar në Budapest.
Pak pas një bisede midis sekretarit amerikan të Shtetit, Marco Rubio, dhe ministrit të Jashtëm rus, Sergei Lavrov, Trump tha se ai nuk do të “humbiste kohë” duke u takuar me Putinin nëse udhëheqësi i Kremlinit nuk ishte i gatshëm të arrinte një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës së tij në Ukrainë.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, u tha gazetarëve në Moskë më 17 nëntor se një samit mund të mbahej sapo të përfundonin përgatitjet e nevojshme, një qëndrim që ai e ka përsëritur disa herë së voni.
“Vështirë se mund të parashikojmë tani se kur do të krijohen këto kushte. Edhe pse, sigurisht, të gjithë jemi të interesuar që ato të krijohen sa më shpejt”, tha ai.
“Prandaj, sapo të përfundojë kjo përgatitje dhe të ekzistojnë kushtet për mbajtjen e samitit, shpresojmë që ai të zhvillohet”.
Mediat perëndimore kanë raportuar se ka pasur pak ndryshime në qëndrimin e Rusisë për t’i dhënë fund konfliktit që nga takimi i Trumpit me Putinin në Alaska në gusht, i cili nuk rezultoi me një marrëveshje armëpushimi.
Më 8 nëntor, Trump tha se ende nuk e sheh Rusinë të gatshme të ndalë luftimet, megjithatë ai u shpreh se vazhdon ta preferojë Budapestin si vend ku do të mbahej një samit paqeje, sapo të plotësoheshin kushtet për një takim të tillë.
Trump tha më 16 nëntor se është i hapur ndaj sanksioneve të reja nga Kongresi, të cilat do të shënjestronin “çdo vend që bën biznes me Rusinë”.
Ai nuk dha detaje të tjera.