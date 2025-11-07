Ukraina thotë se mbi 1.400 afrikanë nga dhjetëra vende po luftojnë për Rusinë

Mbi 1.400 qytetarë nga mbi 30 shtete afrikane po luftojnë përkrah forcave ruse në Ukrainë, tha të premten ministri i Jashtëm ukrainas, Andriy Sybiha.
Zyrtarët ukrainas thonë se Rusia ka bërë përpjekje për ta forcuar ushtrinë në luftën kundër vendit fqinj, duke rekrutuar luftëtarë nga vende të ndryshme, shpesh përmes mashtrimit.
Sybiha tha se Rusia po josh afrikanë për të nënshkruar kontrata që i përshkroi si "barasvlershme me ... një dënim me vdekje", dhe u bëri thirrje qeverive afrikane t’i paralajmërojnë qytetarët e vet.
“Shtetasit e huaj në ushtrinë ruse kanë fat të errët”, shkroi ai në X. “Shumica e tyre dërgohen menjëherë në ato që quhen ‘sulme mishngrënëse’, ku vriten shpejt”.
Afrika e Jugut tha të enjten se do të hetojë se si 17 shtetas të saj u bashkuan me forcat mercenare, pasi këta burra kishin dërguar thirrje për ndihmë për t’u rikthyer në shtëpi.
Dhe, Kenia tha muajin e kaluar se disa nga shtetasit e saj ishin ndaluar në kampe ushtarake nëpër Rusinë, pasi pavetëdijshëm u përfshinë në konflikt.
Sybiha tha se numri i përgjithshëm i rekrutëve afrikanë mund të jetë më i madh se 1.436 të identifikuarit, që vijnë nga 36 vende, dhe se shumica e mercenarëve të huaj në duart e Ukrainës ishin kapur gjatë misionit të tyre të parë ushtarak.
Ai tha se Ukraina do të japë të dhëna më të hollësishme për vendet dhe rajonet nga të cilat Rusia ka rekrutuar trupa.