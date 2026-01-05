Ukraina përgatitet për bisedime në Evropë, mes sulmeve vdekjeprurëse ruse

Pas muajsh përparimi të pasigurt në procesin e paqes, presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, tha se Kievi do të përqendrohet këtë javë te aleatët evropianë në dy takime, me shpresën për ta “përshpejtuar fundin” e luftës së Rusisë kundër vendit të tij.
Në prag të takimeve, një sulm ajror rus mbi kryeqytetin ukrainas, Kiev, dhe rajonin përreth vrau të paktën dy persona dhe plagosi disa të tjerë, thanë zyrtarët herët më 5 janar.
Shërbimi Shtetëror i Emergjencave i Ukrainës raportoi se sulmi shkaktoi zjarr në një institucion mjekësor në distriktin Obolon të Kievit, ku kishte një sallë operacioni. Pas shuarjes së zjarrit, brenda ndërtesës u gjet një trup i pajetë, shtoi shërbimi i emergjencave.
Sipas Forcave Ajrore të Ukrainës, Rusia kreu sulme gjatë natës me nëntë raketa, përfshirë balistike, dhe 165 dronë sulmues.
Ndërkohë, Ukraina do të presë më vonë gjatë 5 janarit një takim të shefave të shtabeve të përgjithshme të vendeve evropiane, përfshirë ato të mbështetësve kryesorë të Kievit: Britanisë, Francës dhe Gjermanisë.
Më 6 janar, presidenti francez, Emmanuel Macron, do të organizojë në Paris një takim të udhëheqësve evropianë në një seancë edhe më vendimtare — në të cilën udhëheqësi francez ka premtuar se mbështetësit e Kievit do të bëjnë angazhime “konkrete” për sigurinë e Ukrainës.
Në prag të bisedimeve, Zelensky u zotua se vendi i tij është i përgatitur për të gjitha mundësitë.
“Do të ketë takime në Evropë që duhet të bëhen një tjetër kontribut për mbrojtjen tonë dhe për përshpejtimin e përfundimit të luftës”, tha ai më 4 janar në fjalimin e tij të përnatshëm me video.
“Ukraina do të jetë e përgatitur për të dyja rrugët e mundshme përpara — diplomacinë, të cilën po e ndjekim, ose vazhdimin e mbrojtjes aktive nëse presioni nga partnerët tanë ndaj Rusisë rezulton i pamjaftueshëm”, tha ai.
“Ukraina kërkon paqe. Por Ukraina nuk do t’ia dorëzojë forcën e saj askujt”, shtoi ai.
Një ditë më parë, Zelensky këmbënguli se nëse nuk mund të arrihet një përfundim diplomatik i luftës gjatë negociatave për paqe, vendi i tij do të vazhdojë të mbrohet kundër pushtimit të plotë rus.
“Nëse Rusia i bllokon të gjitha këto — dhe siç thashë, kjo varet nga partnerët tanë — nëse partnerët tanë nuk e detyrojnë Rusinë të ndalë luftën, do të ketë një rrugë tjetër: të mbrohemi”, tha ai më 3 janar.
Trump në nëntor 2025 e shtyu Zelenskyn të pranonte një propozim paqeje me 28 pika, të cilin shumë e panë si dukshëm të favorshëm për Rusinë.
Ukraina dhe aleatët e saj evropianë — të udhëhequr nga Britania, Franca dhe Gjermania — u angazhuan me shpejtësi për të zhvilluar një kundërpropozim, duke paraqitur përfundimisht një plan me 20 pika që përfshinte më shumë interesat e Kievit, veçanërisht në lidhje me garancitë e sigurisë dhe integritetin territorial.
Në takimet e tij me evropianët, Zelensky pritet të theksojë nevojën për garanci sigurie — nga Evropa, por gjithashtu në koordinim me sigurime të forta të dëshiruara nga Shtetet e Bashkuara.
Macron ka folur për të ashtuquajturin Koalicioni i të Vullnetshmëve — një grupim joformal prej më shumë se 20 vendeve perëndimore që kanë shprehur mbështetje për Ukrainën — dhe ka sugjeruar se propozime konkrete mund të paraqiten në takimin e Parisit.
Trump hedh poshtë pretendimin e Kremlinit
Zelensky ka shprehur skepticizëm lidhur me interesin real të presidentit rus, Vladimir Putin, për të arritur një marrëveshje paqeje.
Më 29 dhjetor, Rusia pretendoi se Ukraina kishte shënjestruar një nga rezidencat e Putinit dhe tha se Moska do të hakmerrej dhe do të rishikonte qëndrimin e saj në negociata.
Kievi e mohoi me forcë se kishte shënjestruar Putinin ose ndonjë nga rezidencat e tij, duke akuzuar Kremlinin se po e përdorte këtë si pretekst për të sulmuar zona civile.
Trump fillimisht la të kuptohej se mund t’i kishte pranuar pretendimet ruse. Por pasi CIA përfundoi se sulmi nuk kishte ndodhur kurrë, ai u duk se u rreshtua me Kievin dhe e përsëriti këtë qëndrim më 4 janar.
“Nuk besoj se ai sulm ka ndodhur”, u tha Trump gazetarëve. “Diçka ka ndodhur mjaft afër, por nuk kishte asgjë të bëjë me këtë”,
Më 4 janar, Zelensky tha se Rusia kishte kryer më shumë se 2.000 sulme ajrore ndaj Ukrainës gjatë javës së kaluar dhe përsëriti thirrjen e tij për ndihmë shtesë nga Perëndimi.
“Stabiliteti dhe parashikueshmëria e ndihmës për Ukrainën janë ato që vërtet mund ta shtyjnë Moskën drejt diplomacisë. Ne po llogarisim në ndihmë të mëtejshme mbrojtëse”, shkroi Zelensky në rrjetet sociale.
Ai shtoi se gjatë kësaj periudhe Rusia kishte lëshuar më shumë se 1.070 bomba planuese, gati 1.000 dronë dhe gjashtë raketa kundër Ukrainës.
“Çdo raketë për sistemet e mbrojtjes ajrore që aktualisht ndodhet diku në depot e partnerëve mund të mbrojë realisht jetë njerëzish”, tha ai.
Krahas sulmeve të përnatshme ruse me dronë dhe raketa, Ukraina po lufton për të mbajtur pozicionet kundër pushtuesve rusë në lindje të vendit.
Më 4 janar, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se forcat e saj kishin marrë kontrollin e qytetit Podoly në rajonin verilindor të Ukrainës, Harkiv.
Ministria tha gjithashtu se njësitë ruse të mbrojtjes ajrore kishin shkatërruar 57 dronë mbi rajonin e Moskës vetëm më 4 janar, nga gjithsej 437 të rrëzuar në të gjithë vendin gjatë asaj dite.
Këto pretendime nuk mund të verifikoheshin në mënyrë të pavarur.
Ndërkohë, autoritetet ukrainase thanë se numri i viktimave nga një sulm rus mbi një zonë banimi në Harkiv më 2 janar ishte rritur në gjashtë, përfshirë një djalë 3-vjeçar, ndërsa të paktën 30 persona të tjerë u plagosën.