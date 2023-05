Ukraina thotë se ka përparuar në luftimet në Bahmut

Një komandant i lartë i Ukrainës deklaroi se forcat ushtarake ukrainase po tregojnë aftësinë e tyre për të pasur sukses në rrethana sfiduese në qytetin lindor të Bahmutit, ku po luftojnë për të zmbrapsur forcat ruse, teksa presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky siguroi premtime për ndihmë më të madhe ushtarake gjatë turneut të tij nëpër kryeqytetet evropiane.

“Mbrojtja e Bahmutit vazhdon dhe ditët e fundit kanë treguar se Ukraina mund të ecë përpara dhe të kundërshtojë forcat ruse atje”, tha gjeneralkoloneli Oleksandr Syrskiy më 15 maj.

"Trupat tona po përparojnë përgjatë Bahmutit, ky është operacioni i parë i suksesshëm sulmues në mbrojtjen e qytetit", tha Syrskiy.

Sipas Syrskiy, forcat tokësore që ai komandon po luftojnë forcat ushtarake ruse dhe luftëtarët nga grupi privat paraushtarak Wagner, të cilët kanë udhëhequr fushatën e Kremlinit për të pushtuar qytetin në rajonin e Donjeckut të Ukrainës në muajt e fundit, pavarësisht se kanë më pak burime në dispozicion.

“Ditët e fundit kanë treguar se ne mund të ecim përpara dhe të shkatërrojmë armikun edhe në kushte kaq të vështira”, shtoi ai. "Operacioni për mbrojtjen e Bahmutit vazhdon. Janë marrë të gjitha vendimet e nevojshme për mbrojtje".

Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës tha më 14 maj se ushtria ruse vazhdoi të përqendrojë përpjekjet e saj kryesore në rajonin e Donbasit, i përbërë nga rajonet Donjeck dhe Luhansk, në Liman, Bahmut, Avdivka dhe Marinka dhe se rreth 30 përleshje luftarake u zhvilluan në rajon në atë ditë.

Bahmuti dhe Marinka janë identifikuar nga ushtria ukrainase si zonat kryesore të konfliktit, ku e para është përshkruar si "epiqendra e armiqësive".

Përpjekjet e ushtrisë ukrainase për të depërtuar në Bahmut përkojnë me një ofensivë të pritur pranverore për të rimarrë territoret e pushtuara nga Rusia që nga fillimi i luftës në shkurt të vitit 2022.

Ndërkohë, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky aktualisht po viziton kryeqytetet evropiane për të kërkuar mbështetje dhe për të siguruar furnizime të reja perëndimore për ushtrinë.

Zelensky u takua me liderët gjermanë dhe francezë, zyrtarët italianë dhe Papa Françeskun, gjatë fundjavës dhe mbërriti në Londër më 15 maj për t'u takuar me kryeministrin britanik Rishi Sunak. Nga atje, ai do të udhëtojë në Danimarkë për të folur në Samitin e Demokracisë në Kopenhagë.

Sunak premtoi "qindra" raketa të mbrojtjes ajrore dhe dronë sulmues me rreze të gjatë.

“Ky është një moment vendimtar në rezistencën e Ukrainës ndaj një lufte të tmerrshme agresioni që ata nuk zgjodhën apo provokuan”, tha Sunak.

Zelensky tha në kanalin zyrtar Telegram përpara udhëtimit të tij në Londër se "Mbretëria e Bashkuar po udhëheq rrugën kur bëhet fjalë për zgjerimin e aftësive tona në tokë dhe në ajër... Ky bashkëpunim do të vazhdojë ".

Më 14 maj, Franca tha pas një takimi midis Zelenskyt dhe presidentit francez Emmanuel Macron se do të dërgonte dhjetëra automjete të blinduara dhe tanke të lehta, duke përfshirë automjete luftarake AMX-10RC, në Kiev.

Më 13 maj, Gjermania njoftoi se do të dërgonte 2.7 miliardë euro shtesë ndihmë ushtarake për Ukrainën, paketa më e madhe e saj e ndihmës që nga pushtimi rus.

Gjatë udhëtimit të tij në Berlin, Zelensky shprehu mirënjohjen për Gjermaninë, duke e quajtur ata një "mike të vërtetë" dhe deklaroi se aleatët perëndimorë të Ukrainës kanë potencialin ta bëjnë humbjen e Rusisë në Ukrainë "të pakthyeshme" që në fillim të këtij viti.