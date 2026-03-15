Ukraina kërkon para e teknologji në këmbim të ofrimit të ndihmës për Lindjen e Mesme rreth dronëve

Ukraina dëshiron para dhe teknologji në këmbim të dhënies së ndihmës për vendet e Lindjes së Mesme, të cilat po kërkojnë mënyra se si të mbrohen nga dronët kamikazë iranianë, tha presidenti Volodymyr Zelensky.
Zelensky u tha gazetarëve të dielën se tri ekipe specialistësh u dërguan në Lindjen e Mesme për të kryer vlerësime ekspertësh dhe për të treguar se si duhet të veprojë mbrojtja kundër dronëve.
Fillimisht, këtë javë, ai tha se ekipet ishin dërguar në Katar, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabinë Saudite, si dhe në një bazë ushtarake amerikane në Jordani.
“Kjo nuk ka të bëjë me përfshirjen tonë në operacione. Ne nuk jemi në luftë me Iranin”, tha Zelensky.
Ai shtoi se marrëveshje më themelore dhe afatgjatë për dronët mund të negocioheshin me vendet e Gjirit dhe se ende duhej diskutuar se çfarë do të merrte Ukraina në këmbim të kësaj ndihme.
“Për ne sot, si teknologjia ashtu edhe financimi janë të rëndësishme”, tha Zelensky.
Shtetet e Gjirit kanë shpenzuar sasi të mëdha raketash kundërajrore për t’i luftuar dronët Shahed të Iranit.
Kiev përdor çdo natë një sërë armësh për të rrëzuar dronët rusë, duke përfshirë dronë më të vegjël dhe më të lirë ose pajisje për pengim sinjalesh.
Zelensky ka thënë se SHBA-ja, si dhe vende nga Euroja, Lindja e Mesme dhe Afrika, kanë kërkuar ndihmë nga Ukraina se si t’i luftojnë këto sulme.
Megjithatë, presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se SHBA-ja nuk ka nevojë për ndihmën e Ukrainës për të rrëzuar dronë.
Zelensky tha se nuk e di pse Uashingtoni nuk ka nënshkruar marrëveshje të madhe për dronët, për të cilën Kiev ka insistuar muaj me radhë, dhe se nuk është i sigurt nëse një marrëveshje e tillë do të pranohej.
“Dëshiroja të nënshkruaja një marrëveshje me vlerë rreth 35–50 miliardë dollarë”, tha ai.
Zelensky shprehu shqetësimin për ndikimin e konfliktit të zgjatur në Lindjen e Mesme mbi furnizimet e Ukrainës me raketa kundërajrore.
“Ne nuk do të donim aspak që Shtetet e Bashkuara të tërhiqeshin nga çështja e Ukrainës për shkak të Lindjes së Mesme”, u tha ai gazetarëve.
Rundi i fundit i bisedimeve të paqes midis Moskës, Kievit dhe Uashingtonit, që duhej të zhvillohej në Emiratet e Bashkuara Arabe, u shty pasi sulmet ajrore amerikane dhe izraelite mbi Iranin shkaktuan një konflikt në rajon dy javë më parë.
Zelensky tha se Uashingtoni kishte propozuar të zhvilloheshin bisedime në SHBA javën e ardhshme, por pala ruse nuk dëshironte të takohej atje.
“Ose ata do të ndryshojnë vendin ku takohemi, ose rusët duhet të konfirmojnë (një takim në) SHBA,” tha ai.
Në front, Zelensky tha se ushtria e Ukrainës beson se ofensiva pranverore ruse “ka dështuar tashmë”.