3 Hyrja kryesore e kompleksit e fotografuar në vitin 1918.



Sipas historisë së krishterë ortodokse, menjëherë pas vdekjes së Jezusit, apostulli udhëtues Andrea tregoi bregun e ngritur perëndimor të lumit Dnieper të sotëm, ku ndodhet tani kompleksi dhe u zotua se "hiri i Zotit do të shkëlqejë në këto kodra. Këtu do të ketë një qytet të madh dhe Perëndia do të ndërtojë shumë kisha".