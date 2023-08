Ukrainasit në Shkup e shënojnë Ditën e Pavarësisë larg vendlindjes

“Për çdo ditë pres me ankth telefonatat nga Ukraina, për të mësuar fatin e më të dashurve që kam atje”, thotë për Radion Evropa e Lirë, Viktoria Litlinçuk, e cila bashkë me djalin e saj katërvjeçar, tani jetojnë në Shkup, kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut.

Por, në vendlindje i kanë mbetur vajza më e rritur, motra dhe gjyshi.

Viktoria tani punon për një kompani ukrainase online, dhe tregon se diçka e tillë po e mban të lidhur me vendlindjen, por e pret me padurim ditën kur do të përfundojë lufta e të bashkohet me pjesën tjetër të familjes.

“Ëndrra ime mbetet të përfundoj lufta. Të çlirohet vendlindja ime nga okupuesi rus dhe sa më parë të kthehem në vendlindje”.

Ambasada e Ukrainës në Shkup dhe Shoqata e Ukrainës “Lesja Ukrainka”, kanë organizuar një marsh nga parku i qytetit të Shkupit, përballë ndërtesës së Parlamentit, deri tek “Rruga Ukraina”, në qendër të qytetit.

Menjëherë pas shpërthimit të luftës, në Maqedoninë e Veriut kanë gjetur strehim rreth 6.500 shtetas të Ukrainës.

Mirëpo, më vonë, rreth 400 prej tyre kanë kërkuar strehim të përkohshëm për arsye humanitare. Të tjerët kanë kaluar në shtete të ndryshme, kryesisht të Bashkimit Evropian.