“Nuk presim asgjë”: Ukrainasit shprehen skeptikë para takimit Trump-Putin

Ukrainasit janë shprehur skeptikë që në takimin mes presidentit amerikan, Donald Trump, dhe atij rus, Vladimir Putin, në Alaskë do të arrihet pajtueshmëri për dhënie fund të luftës së Moskës në Ukrainë. Trump takon Putinin më 15 gusht, ndërsa presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, nuk është i ftuar. Liderët evropianë kanë thënë se në çdo marrëveshje në mes të Uashingtonit dhe Moskës për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë, duhet të përfshihen Kievi dhe Bashkimi Evropian. (Përgatitën: Krenare Cubolli & Ibrahim Berisha)

