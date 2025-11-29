Zelensky kërkon sisteme të mbrojtjes ajrore pas sulmeve të reja ruse

Të paktën tre persona janë vrarë dhe dhjetëra të tjerë janë plagosur pasi Rusia sulmoi Ukrainën me 36 raketa dhe pothuajse 600 dronë, tha më 29 nëntor presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky.
Caqet kryesore të sulmeve gjatë natës ishin infrastruktura energjetike dhe objekte civile, tha udhëheqësi ukrainas.
Zelensky gjithashtu foli për dëme të mëdha dhe zjarre në ndërtesa banimi në Kiev dhe rrethinat e tij, dhe përsëriti thirrjen për aleatët e Ukrainës që të forcojnë mbrojtjen e saj ajrore.
“Duhet të punojmë pa humbur asnjë ditë për të siguruar që të ketë mjaft raketa për sistemet tona të mbrojtjes ajrore, dhe që gjithçka e nevojshme për mbrojtjen tonë dhe për presion ndaj Rusisë të jetë në vend”, shkroi Zelensky në X.
Ai përsëri bëri thirrje që Bashkimi Evropian të përdorë asetet e ngrira ruse, në vlerë prej miliarda, që gjenden në Belgjikë, nëse Moska nuk ndalon sulmet.
Zelensky po ashtu theksoi se janë të nevojshme bisedime me të gjithë partnerët për të ndalur luftën. Ukraina aktualisht po zhvillon bisedime me Shtetet e Bashkuara dhe vendet evropiane për të arritur një marrëveshje paqeje me Rusinë.
Pritet gjithashtu që përfaqësues të SHBA-së të jenë në Moskë në gjysmën e parë të javës së ardhshme për negociata mbi një plan të propozuar nga presidenti amerikan, Donald Trump.
Dokumenti fillimisht përmbante 28 pika. Pas bisedimeve në Gjenevë, propozime nga Ukraina dhe BE-ja janë përfshirë në dokument, të cilat, sipas Kremlinit, i janë paraqitur gjithashtu Rusisë për shqyrtim.
Ndërkaq, të paktën dy persona u vranë dhe 29 të tjerë u plagosën në sulmet ruse gjatë natës mbi kryeqytetin ukrainas, Kiev, tha Ministria e Brendshme të shtunën.
Në fillim të kësaj jave, sulme të ngjashme gjatë natës lanë të vrarë shtatë persona, tha kryetari i Kievit, Vitali Klitschko.
Ministria e Energjisë e Ukrainës përshkroi sulmet e fundit si një "sulm të madh të kombinuar" mbi infrastrukturën energjetike të vendit. Sipas të dhënave zyrtare, 500.000 persona në kryeqytetin ukrainas janë aktualisht pa energji elektrike.
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se, përveç infrastrukturës energjetike, janë sulmuar edhe fabrika të armëve. Këto, sipas saj, ishin përgjigje ndaj sulmeve ukrainase ndaj objektivave ruse.
Sipas Ministrisë, mbrojtja ajrore ruse ka rrëzuar 158 dronë ukrainas brenda 24-orësh. Si zakonisht, Ministria ruse nuk dha asnjë informacion mbi dëmet e shkaktuara.