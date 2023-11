3 Kur shoferi britanik i Formula 1, David Coulthard kaloi me shpejtësi përtej urës së Bosforit më 17 korrik 2005, si pjesë e një ngjarjeje promovuese për Çmimin e Madh të Turqisë, ai u bë piloti i parë që kaloi dy kontinente. Shoferi me origjinë skoceze u gjobit me 20 euro për mospagimin e taksës së tarifës, e cila u pagua menjëherë nga ekipi i tij Red Bull. Vetëm presidenti dhe zyrtarët e urgjencës lejohen të kalojnë nëpër urë falas.