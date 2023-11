1 Ky imazh i marrë në gusht të vitit 1993 është një nga fotot e fundit të bëra nga Ura origjinale e Mostarit, e njohur në vend si "Stari Most". Pavarësisht se ishte e mbështjellë me goma dhe e mbuluar me dërrasa druri, ura ra në lumin Neretva pas një breshëri sulmesh nga forcat etnike kroate në nëntor të vitit 1993.