Ushtria kineze: Do të shtypim çdo përpjekje të Tajvanit për pavarësi

Ushtria e Kinës u zotua se do të “shtypë” çdo përpjekje për të promovuar pavarësinë e Tajvanit. Ky paralajmërim i bërë më 12 janar vjen një ditë para se ishulli vetëqeverisës të mbajë zgjedhjet kyçe parlamentare dhe presidenciale.

Kina e konsideron Tajvanin pjesë të territorit të saj.

“Ushtria Çlirimtare Popullore kineze është në vigjilencë të lartë gjatë gjithë kohës dhe do të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të shtypur me vendosmëri përpjekjet e ‘pavarësisë së Tajvanit’ në të gjitha format”, tha zëdhënësi i Ministrisë kineze të Mbrojtjes, Zhang Xiaogang, përmes një deklarate.

Zhang akuzoi subjektin udhëheqës në Tajvan, Partinë Progresive Demokratike, se po e shtyn ishullin “drejt kushteve të rrezikshme të luftës” duke blerë armë nga Shtetet e Bashkuara.

Ishulli që ka demokracia vibrante dhe ka 23 milionë banorë, ndahet nga një ngushticë prej 180 kilometrash nga Kina komuniste, e cila pretendon se Tajvani është pjesë e territorit të saj dhe nuk ka përjashtuar mundësinë që ta marrë kontrollin e ishullit edhe përmes forcës.

Zgjedhjet e së shtunës do të vëzhgohen nga afër nga e mbarë bota dhe fituesi i zgjedhjeve presidenciale do të udhëheqë ishullin që ka rëndësi të madhe strategjike – dhe është një prodhues i madh i gjysmëpërçuesve – dhe do të menaxhojë lidhjet me Kinën.

Në vitet e fundit, Pekini ka ruajtur praninë ushtarake, pothuajse në baza ditore, përreth Tajvanit, duke dërguar luftanije dhe avionë luftarakë përreth ishullit.